۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

ضرورت ایجاد مشوق‌های ماندگاری نخبگان در دانشگاه بیرجند

بیرجند-استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت نگهداشت نخبگان گفت: یکی از دغدغه‌های جدی استان، ماندگاری نیروهای متخصص و اعضای هیئت‌علمی در منطقه است که در این زمینه باید مشوق هایی تدوین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح شنبه در نشست مشترک با رئیس دانشگاه بیرجند، اعضای هیئت‌رئیسه و جمعی از مسئولان استانی، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: بالاترین ظرفیت و پتانسیل هر منطقه، نیروی انسانی آن است و دانشگاه‌ها محل رشد و تربیت این سرمایه‌های انسانی هستند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: خوشبختانه دانشگاه بیرجند یکی از مجموعه‌های بسیار موفق شرق کشور است که هم در عرصه علمی و هم فرهنگی عملکرد قابل توجهی داشته است.

وی افزود: امروز در بسیاری از نقاط کشور، وقتی نام دانشگاه بیرجند مطرح می‌شود، همه از آن به نیکی یاد می‌کنند و این دانشگاه پیش از تقسیم استان خراسان بزرگ نیز جزو مراکز علمی معتبر محسوب می‌شد و اکنون در میان بیش از ۴۰ مرکز دانشگاهی، جایگاه برجسته‌ای دارد.

ایجاد بسته‌های تشویقی برای ماندگاری نخبگان

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت نگهداشت نخبگان گفت: یکی از دغدغه‌های جدی استان، ماندگاری نیروهای متخصص و اعضای هیئت‌علمی در منطقه است و متأسفانه به‌دلیل کمبود امکانات و زیرساخت‌های رفاهی، بسیاری از نخبگان و اساتید تمایل به ماندن در استان ندارند، مگر آنکه تعصب خاصی به زادگاه خود داشته باشند.

هاشمی افزود: به همین دلیل، باید بسته‌های تشویقی ویژه‌ای برای ماندگاری نخبگان طراحی شود تا این سرمایه‌های انسانی ارزشمند در استان باقی بمانند و به توسعه علمی و اقتصادی خراسان جنوبی کمک کنند.

وی با اشاره به ضرورت بهبود راه‌های ارتباطی و حمل‌ونقل استان، گفت: یکی از عوامل اصلی مهاجرت نخبگان، نبود راه‌های ارتباطی مناسب است و فاصله زیاد از تهران و مشهد، نبود پروازهای منظم و محدودیت در حمل‌ونقل ریلی باعث شده حضور متخصصان در استان دشوار شود.

استاندار خراسان جنوبی اعلام کرد: در سفر اخیر وزیر آموزش و پرورش، دو پرواز جدید برای فرودگاه بیرجند مورد موافقت قرار گرفت و ان‌شاءالله با برنامه‌ریزی دقیق، پروازهای بیرجند منظم‌تر خواهد شد تا بخشی از این مشکل برطرف شود.

بازدید از پروژه‌های دانشگاه بیرجند و قول حمایت برای تکمیل طرح‌ها

هاشمی با اشاره به بازدید میدانی از چند پروژه دانشگاه بیرجند گفت: در بازدید از طرح‌های در حال اجرای دانشگاه، مشخص شد که اقدامات خوبی از پایه انجام شده است و دانشگاه بیرجند در زمینه امور صنفی، خوابگاه‌ها، تجهیزات آموزشی و پژوهشی پیشرفت قابل‌توجهی داشته است.

وی افزود: در بازدید از آزمایشگاه مرجع دانشگاه بیرجند نیز ظرفیت‌های علمی ارزشمندی مشاهده شد و مقرر شد با هماهنگی اداره‌کل سمت، جلسه‌ای مشترک برای بررسی نیازها و تقویت این آزمایشگاه مرجع برگزار شود تا دانشگاه بتواند در ارائه خدمات آزمایشگاهی نقش مرجع و ملی ایفا کند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در بازدید از شهرک دانشگاهی، روند توسعه بسیار مثبت بود و همچنین زمینی که در حاشیه استانداری قرار دارد، با اولویت دانشگاه تعیین‌تکلیف خواهد شد تا برای توسعه فضای آموزشی و پژوهشی استفاده شود.

وی تأکید کرد: در خصوص تجهیزات خوابگاهی و آموزشی نیز موضوعاتی مطرح شد که یادداشت و برای پیگیری به معاونت عمرانی و مجموعه دانشگاه ارجاع داده شد و در سفرهای آینده استانی نیز پروژه‌های کلیدی دانشگاه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

توجه ویژه به مسائل فرهنگی و کمیسیون دانشجویی

هاشمی با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی در دانشگاه‌ها تصریح کرد: توجه به فرهنگ دانشگاهی به‌ویژه در خوابگاه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و بسیاری از خانواده‌ها فرزندان خود را با اطمینان خاطر به دانشگاه می‌سپارند و باید محیطی امن، فرهنگی و شاداب برای آنان فراهم کنیم.

استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از همکاری مسئولان دانشگاه و نهادهای فرهنگی اظهارکرد: دانشگاه‌ها محل رشد فکری و فرهنگی جوانان هستند و نباید از خوابگاه‌ها و محیط‌های دانشجویی غفلت کنیم؛ توجه به مسائل فرهنگی در این فضاها یک ضرورت است.

هاشمی با اشاره به فضای همدلی در استان گفت: در یک سال گذشته، خراسان جنوبی نمونه‌ای از وحدت و هماهنگی بین دستگاه‌ها بوده است و همکاری بی‌نظیر بین چهار نماینده محترم استان در مجلس شورای اسلامی، مجموعه استانداری و قوه قضائیه باعث شده کارهای بزرگی در استان انجام شود.

وی افزود: در حالی‌که برخی استان‌ها درگیر حاشیه‌های سیاسی هستند، ما در خراسان جنوبی شاهد فضایی آرام، همدل و حرفه‌ای هستیم که بستر اجرای پروژه‌های مهم را فراهم کرده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد دولت در استان گفت: در حوزه راه و زیرساخت، طی ۱۰ ماه گذشته بیش از ۱.۶ همت (۱۶۰۰ میلیارد تومان) برای پروژه‌های راهسازی و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای دو بانده‌کردن جاده‌ها تخصیص یافته است. و اکنون در بیش از ۲۰ کارگاه عمرانی عملیات بهسازی و احداث ۴۶۱ کیلومتر جاده در حال اجراست.

وی افزود: پروژه‌های بزرگ دیگری از جمله طرح زغال‌سنگ طبس و ساماندهی کولبران نیز در حال اجراست. و در چهار شهرستان مرزی، بیش از ۱۱ هزار کارت تجاری و اقتصادی صادر شده تا فعالیت مرزنشینان قانونمند و پایدار شود.

حمایت از پژوهش‌های کاربردی و ازدواج دانشجویی

استاندار خراسان جنوبی به اهمیت پژوهش‌های دانشگاهی اشاره کرد و گفت: در هفته پژوهش، از پروژه‌هایی حمایت خواهیم کرد که با نیازهای واقعی استان هم‌راستا باشند.

هاشمی گفت: محورهای دارویی، معادن، گیاهان دارویی و گردشگری از اولویت‌های پژوهشی ماست. هر طرحی که کاربردی و متناسب با مزیت‌های استان باشد، مورد حمایت مالی قرار می‌گیرد.

وی همچنین ازدواج دانشجویی را یکی از برنامه‌های فرهنگی مؤثر دانشگاه‌ها دانست و افزود: ازدواج دانشجویی از جمله طرح‌های ارزشمند فرهنگی است که آثار اجتماعی مثبتی به همراه دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد کمترین آمار طلاق مربوط به ازدواج‌های دانشجویی است.

هاشمی در پایان سخنان خود اظهار کرد: در استان خراسان جنوبی فضای بسیار خوبی از همدلی و همکاری میان دستگاه‌های مختلف وجود دارد وهر کجا کار بزرگی انجام شده، نتیجه وحدت و پرهیز از حاشیه‌سازی بوده است.

وی ضمن قدردانی از زحمات دکتر احمد خامسان و مجموعه دانشگاه بیرجند گفت: توسعه علمی و فرهنگی دانشگاه بیرجند، توسعه آینده خراسان جنوبی است و استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان تمام توان خود را برای حمایت از دانشگاه به‌کار خواهند گرفت.

