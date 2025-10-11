به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح شنبه در نشست مشترک با رئیس دانشگاه بیرجند، اعضای هیئت‌رئیسه و جمعی از مسئولان استانی، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: بالاترین ظرفیت و پتانسیل هر منطقه، نیروی انسانی آن است و دانشگاه‌ها محل رشد و تربیت این سرمایه‌های انسانی هستند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: خوشبختانه دانشگاه بیرجند یکی از مجموعه‌های بسیار موفق شرق کشور است که هم در عرصه علمی و هم فرهنگی عملکرد قابل توجهی داشته است.

وی افزود: امروز در بسیاری از نقاط کشور، وقتی نام دانشگاه بیرجند مطرح می‌شود، همه از آن به نیکی یاد می‌کنند و این دانشگاه پیش از تقسیم استان خراسان بزرگ نیز جزو مراکز علمی معتبر محسوب می‌شد و اکنون در میان بیش از ۴۰ مرکز دانشگاهی، جایگاه برجسته‌ای دارد.

ایجاد بسته‌های تشویقی برای ماندگاری نخبگان

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت نگهداشت نخبگان گفت: یکی از دغدغه‌های جدی استان، ماندگاری نیروهای متخصص و اعضای هیئت‌علمی در منطقه است و متأسفانه به‌دلیل کمبود امکانات و زیرساخت‌های رفاهی، بسیاری از نخبگان و اساتید تمایل به ماندن در استان ندارند، مگر آنکه تعصب خاصی به زادگاه خود داشته باشند.

هاشمی افزود: به همین دلیل، باید بسته‌های تشویقی ویژه‌ای برای ماندگاری نخبگان طراحی شود تا این سرمایه‌های انسانی ارزشمند در استان باقی بمانند و به توسعه علمی و اقتصادی خراسان جنوبی کمک کنند.

وی با اشاره به ضرورت بهبود راه‌های ارتباطی و حمل‌ونقل استان، گفت: یکی از عوامل اصلی مهاجرت نخبگان، نبود راه‌های ارتباطی مناسب است و فاصله زیاد از تهران و مشهد، نبود پروازهای منظم و محدودیت در حمل‌ونقل ریلی باعث شده حضور متخصصان در استان دشوار شود.

استاندار خراسان جنوبی اعلام کرد: در سفر اخیر وزیر آموزش و پرورش، دو پرواز جدید برای فرودگاه بیرجند مورد موافقت قرار گرفت و ان‌شاءالله با برنامه‌ریزی دقیق، پروازهای بیرجند منظم‌تر خواهد شد تا بخشی از این مشکل برطرف شود.

بازدید از پروژه‌های دانشگاه بیرجند و قول حمایت برای تکمیل طرح‌ها

هاشمی با اشاره به بازدید میدانی از چند پروژه دانشگاه بیرجند گفت: در بازدید از طرح‌های در حال اجرای دانشگاه، مشخص شد که اقدامات خوبی از پایه انجام شده است و دانشگاه بیرجند در زمینه امور صنفی، خوابگاه‌ها، تجهیزات آموزشی و پژوهشی پیشرفت قابل‌توجهی داشته است.

وی افزود: در بازدید از آزمایشگاه مرجع دانشگاه بیرجند نیز ظرفیت‌های علمی ارزشمندی مشاهده شد و مقرر شد با هماهنگی اداره‌کل سمت، جلسه‌ای مشترک برای بررسی نیازها و تقویت این آزمایشگاه مرجع برگزار شود تا دانشگاه بتواند در ارائه خدمات آزمایشگاهی نقش مرجع و ملی ایفا کند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در بازدید از شهرک دانشگاهی، روند توسعه بسیار مثبت بود و همچنین زمینی که در حاشیه استانداری قرار دارد، با اولویت دانشگاه تعیین‌تکلیف خواهد شد تا برای توسعه فضای آموزشی و پژوهشی استفاده شود.

وی تأکید کرد: در خصوص تجهیزات خوابگاهی و آموزشی نیز موضوعاتی مطرح شد که یادداشت و برای پیگیری به معاونت عمرانی و مجموعه دانشگاه ارجاع داده شد و در سفرهای آینده استانی نیز پروژه‌های کلیدی دانشگاه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

توجه ویژه به مسائل فرهنگی و کمیسیون دانشجویی

هاشمی با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی در دانشگاه‌ها تصریح کرد: توجه به فرهنگ دانشگاهی به‌ویژه در خوابگاه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و بسیاری از خانواده‌ها فرزندان خود را با اطمینان خاطر به دانشگاه می‌سپارند و باید محیطی امن، فرهنگی و شاداب برای آنان فراهم کنیم.

استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از همکاری مسئولان دانشگاه و نهادهای فرهنگی اظهارکرد: دانشگاه‌ها محل رشد فکری و فرهنگی جوانان هستند و نباید از خوابگاه‌ها و محیط‌های دانشجویی غفلت کنیم؛ توجه به مسائل فرهنگی در این فضاها یک ضرورت است.

هاشمی با اشاره به فضای همدلی در استان گفت: در یک سال گذشته، خراسان جنوبی نمونه‌ای از وحدت و هماهنگی بین دستگاه‌ها بوده است و همکاری بی‌نظیر بین چهار نماینده محترم استان در مجلس شورای اسلامی، مجموعه استانداری و قوه قضائیه باعث شده کارهای بزرگی در استان انجام شود.

وی افزود: در حالی‌که برخی استان‌ها درگیر حاشیه‌های سیاسی هستند، ما در خراسان جنوبی شاهد فضایی آرام، همدل و حرفه‌ای هستیم که بستر اجرای پروژه‌های مهم را فراهم کرده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد دولت در استان گفت: در حوزه راه و زیرساخت، طی ۱۰ ماه گذشته بیش از ۱.۶ همت (۱۶۰۰ میلیارد تومان) برای پروژه‌های راهسازی و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای دو بانده‌کردن جاده‌ها تخصیص یافته است. و اکنون در بیش از ۲۰ کارگاه عمرانی عملیات بهسازی و احداث ۴۶۱ کیلومتر جاده در حال اجراست.

وی افزود: پروژه‌های بزرگ دیگری از جمله طرح زغال‌سنگ طبس و ساماندهی کولبران نیز در حال اجراست. و در چهار شهرستان مرزی، بیش از ۱۱ هزار کارت تجاری و اقتصادی صادر شده تا فعالیت مرزنشینان قانونمند و پایدار شود.

حمایت از پژوهش‌های کاربردی و ازدواج دانشجویی

استاندار خراسان جنوبی به اهمیت پژوهش‌های دانشگاهی اشاره کرد و گفت: در هفته پژوهش، از پروژه‌هایی حمایت خواهیم کرد که با نیازهای واقعی استان هم‌راستا باشند.

هاشمی گفت: محورهای دارویی، معادن، گیاهان دارویی و گردشگری از اولویت‌های پژوهشی ماست. هر طرحی که کاربردی و متناسب با مزیت‌های استان باشد، مورد حمایت مالی قرار می‌گیرد.

وی همچنین ازدواج دانشجویی را یکی از برنامه‌های فرهنگی مؤثر دانشگاه‌ها دانست و افزود: ازدواج دانشجویی از جمله طرح‌های ارزشمند فرهنگی است که آثار اجتماعی مثبتی به همراه دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد کمترین آمار طلاق مربوط به ازدواج‌های دانشجویی است.

هاشمی در پایان سخنان خود اظهار کرد: در استان خراسان جنوبی فضای بسیار خوبی از همدلی و همکاری میان دستگاه‌های مختلف وجود دارد وهر کجا کار بزرگی انجام شده، نتیجه وحدت و پرهیز از حاشیه‌سازی بوده است.

وی ضمن قدردانی از زحمات دکتر احمد خامسان و مجموعه دانشگاه بیرجند گفت: توسعه علمی و فرهنگی دانشگاه بیرجند، توسعه آینده خراسان جنوبی است و استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان تمام توان خود را برای حمایت از دانشگاه به‌کار خواهند گرفت.