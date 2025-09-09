به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود احسانی ضمن قدردانی از همکاری دریابانی استان هرمزگان در این عملیات، اظهار کرد: صیادان باید در چارچوب قوانین و مقررات صید و صیادی فعالیت کنند و هرگونه صید غیرمجاز بهویژه گونههای ارزشمند دریایی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
وی افزود: صیانت از ذخایر آبزیان و حفظ منابع دریایی یک وظیفه ملی است که تنها با همکاری مشترک دستگاههای مسئول و همراهی جامعه صیادی تحقق خواهد یافت.
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ تعادل زیستی در دریا گفت: کوسهماهیها از گونههای شاخص در اکوسیستم دریایی هستند و حذف آنها میتواند چرخه زیستی دریا را با تهدید جدی مواجه سازد.
احسانی با بیان اینکه متخلفین جهت پیگرد قانونی به مراجع قضائی ارجاع شدند، خاطرنشان کرد: شیلات هرمزگان با همکاری دریابانی و سایر دستگاههای مرتبط بهصورت مستمر بر فعالیتهای صیادی نظارت داشته و از همه صیادان انتظار میرود در راستای بهرهبرداری پایدار از منابع ارزشمند دریایی، قوانین و مقررات موجود را رعایت کنند.
