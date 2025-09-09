  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۶

کشف و ضبط دو تُن کوسه‌ماهی در حوزه دریایی پارسیان

کشف و ضبط دو تُن کوسه‌ماهی در حوزه دریایی پارسیان

بندرعباس- فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان گفت: با تلاش مأموران دریابانی بندرلنگه، مقدار دو تُن کوسه‌ماهی در آب‌های حوزه دریایی پارسیان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود احسانی ضمن قدردانی از همکاری دریابانی استان هرمزگان در این عملیات، اظهار کرد: صیادان باید در چارچوب قوانین و مقررات صید و صیادی فعالیت کنند و هرگونه صید غیرمجاز به‌ویژه گونه‌های ارزشمند دریایی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

وی افزود: صیانت از ذخایر آبزیان و حفظ منابع دریایی یک وظیفه ملی است که تنها با همکاری مشترک دستگاه‌های مسئول و همراهی جامعه صیادی تحقق خواهد یافت.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ تعادل زیستی در دریا گفت: کوسه‌ماهی‌ها از گونه‌های شاخص در اکوسیستم دریایی هستند و حذف آن‌ها می‌تواند چرخه زیستی دریا را با تهدید جدی مواجه سازد.

احسانی با بیان اینکه متخلفین جهت پیگرد قانونی به مراجع قضائی ارجاع شدند، خاطرنشان کرد: شیلات هرمزگان با همکاری دریابانی و سایر دستگاه‌های مرتبط به‌صورت مستمر بر فعالیت‌های صیادی نظارت داشته و از همه صیادان انتظار می‌رود در راستای بهره‌برداری پایدار از منابع ارزشمند دریایی، قوانین و مقررات موجود را رعایت کنند.

کد خبر 6584352

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      آبزیان را دارند نابود می کنند

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها