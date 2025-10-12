به گزارش خبرنگار مهر، قیمت جهانی طلا در حالی با رشد قابل‌توجهی همراه شده که سرمایه‌گذاران در فضای بی‌ثبات اقتصادی، به دنبال گزینه‌های مطمئن برای حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند. هم‌زمان با ثبت دومین هفته تعطیلی دولت فدرال آمریکا و توقف انتشار داده‌های اقتصادی، جذابیت دارایی‌های دلاری کاهش یافته است.

کارشناسان علت اصلی افزایش بهای طلا را تداوم خرید سنگین بانک‌های مرکزی می‌دانند. بانک گلدمن ساکس در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده قیمت طلا تا دسامبر ۲۰۲۶ به ۴۹۰۰ دلار در هر اونس برسد؛ رشدی که ناشی از سرمایه‌گذاری گسترده در صندوق‌های مبتنی بر طلا و تقاضای فزاینده نهادهای پولی است.

براساس آمار «شورای جهانی طلا»، اکنون برای نخستین‌بار از سال ۱۹۹۶، میزان ذخایر طلای بانک‌های مرکزی از اوراق خزانه‌داری دولتی پیشی گرفته و طلا حدود ۲۷ درصد از کل ذخایر آنان را تشکیل می‌دهد. طی سه سال اخیر، بانک‌های مرکزی سالانه بیش از هزار تُن طلا خریداری کرده‌اند؛ رقمی دو برابر میانگین سال‌های پیش از ۲۰۲۲.

در این میان، چین پیشتاز خرید طلاست. بانک مرکزی این کشور در سپتامبر برای یازدهمین ماه پیاپی به ذخایر خود افزود تا مجموع ذخایر طلای چین به بیش از ۷۴ میلیون اونس، معادل ۲۸۳ میلیارد دلار برسد.

اِوا مانتی، استراتژیست کالایی در بانک «آی‌اِن‌جی» هلند می‌گوید: با تداوم جنگ تجاری ترامپ، افزایش مخاطرات ژئوپلیتیکی و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره در آمریکا، مسیر رشد بهای طلا همچنان صعودی خواهد بود. وب‌سایت «ساوت چاینا مورنینگ پست» نیز تاکید کرده که در چنین شرایطی، فضای افزایش قیمت طلا هنوز بسته نشده است.

بازار جهانی طلا در دو دهه اخیر همواره بازتابی از بی‌اعتمادی به سیاست‌های پولی آمریکا و بحران‌های اقتصادی بین‌المللی بوده است. پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و چاپ گسترده پول توسط فدرال‌رزرو، طلا به پناهگاه اصلی سرمایه‌گذاران تبدیل شد و در سال ۲۰۱۱ به بالاترین سطح تاریخی خود تا آن زمان رسید. در سال‌های بعد، با شیوع کرونا، رشد بدهی‌های ایالات متحده و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی در آسیا و خاورمیانه، بانک‌های مرکزی خرید طلا را به‌عنوان راهی برای کاهش وابستگی به دلار تشدید کردند. اکنون با تداوم جنگ‌های تجاری و نگرانی از کسری بودجه آمریکا، این روند بار دیگر شدت گرفته و جایگاه دلار در نظام مالی بین‌الملل را بیش از گذشته به چالش کشیده است.