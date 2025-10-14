  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۲

پیش‌بینی جدید یک بانک آمریکایی برای قیمت طلا

پیش‌بینی جدید یک بانک آمریکایی برای قیمت طلا

بانک آو امریکا در جدیدترین گزارش خود، پیش‌بینی قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ را به ۵۰۰۰ دلار در هر اونس افزایش داد؛ رقمی بالاتر از میانگین ۴۴۰۰ دلاری سایر بانک‌ها که نشان از خوش‌بینی چشمگیر دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک آو آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی قیمت طلا را برای سال ۲۰۲۶ افزایش داده و رقم ۵۰۰۰ دلار در هر اونس را به عنوان چشم‌انداز جدید اعلام کرده است. این پیش‌بینی به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین برآورد سایر بانک‌های بزرگ جهان است که حدود ۴۴۰۰ دلار در نظر گرفته‌اند.

کارشناسان می‌گویند تداوم بی‌ثباتی‌های سیاسی، تشدید تنش‌های میان آمریکا و چین و بالا ماندن نرخ بهره در ایالات متحده، موجب شده سرمایه‌گذاران جهانی به سمت طلا، به عنوان دارایی امن و بدون بهره، حرکت کنند.

طلا در ۸ اکتبر برای نخستین‌بار از مرز ۴۰۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد و روز گذشته با ثبت قیمت ۴۱۰۰ دلار، رکورد تاریخی جدیدی بر جای گذاشت. با وجود برآورد روند صعودی، بانک آو آمریکا احتمال اصلاح کوتاه‌مدت قیمت را نیز بعید ندانسته است.

این بانک در یادداشتی اعلام کرده است: «افزایش ۱۴ درصدی تقاضای سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۶، مشابه آنچه امسال رخ داد، می‌تواند قیمت طلا را به ۵۰۰۰ دلار در هر اونس برساند.»

رشد اخیر قیمت طلا و پیش‌بینی روند صعودی آن نشان می‌دهد این فلز همچنان به عنوان پناهگاه مطمئن دارایی در برابر نوسانات بازار و بحران‌های ژئوپلیتیکی باقی مانده است. اختلاف میان پیش‌بینی بانک آو آمریکا و سایر مؤسسات مالی نیز بیانگر عمق عدم قطعیت در چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی جهان است.

کد خبر 6621591
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها