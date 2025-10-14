به گزارش خبرنگار مهر، بانک آو آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی قیمت طلا را برای سال ۲۰۲۶ افزایش داده و رقم ۵۰۰۰ دلار در هر اونس را به عنوان چشم‌انداز جدید اعلام کرده است. این پیش‌بینی به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین برآورد سایر بانک‌های بزرگ جهان است که حدود ۴۴۰۰ دلار در نظر گرفته‌اند.

کارشناسان می‌گویند تداوم بی‌ثباتی‌های سیاسی، تشدید تنش‌های میان آمریکا و چین و بالا ماندن نرخ بهره در ایالات متحده، موجب شده سرمایه‌گذاران جهانی به سمت طلا، به عنوان دارایی امن و بدون بهره، حرکت کنند.

طلا در ۸ اکتبر برای نخستین‌بار از مرز ۴۰۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد و روز گذشته با ثبت قیمت ۴۱۰۰ دلار، رکورد تاریخی جدیدی بر جای گذاشت. با وجود برآورد روند صعودی، بانک آو آمریکا احتمال اصلاح کوتاه‌مدت قیمت را نیز بعید ندانسته است.

این بانک در یادداشتی اعلام کرده است: «افزایش ۱۴ درصدی تقاضای سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۶، مشابه آنچه امسال رخ داد، می‌تواند قیمت طلا را به ۵۰۰۰ دلار در هر اونس برساند.»

رشد اخیر قیمت طلا و پیش‌بینی روند صعودی آن نشان می‌دهد این فلز همچنان به عنوان پناهگاه مطمئن دارایی در برابر نوسانات بازار و بحران‌های ژئوپلیتیکی باقی مانده است. اختلاف میان پیش‌بینی بانک آو آمریکا و سایر مؤسسات مالی نیز بیانگر عمق عدم قطعیت در چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی جهان است.