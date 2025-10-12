به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، اسحاق بریک، ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی در مقاله خود در روزنامه معاریو نوشت: نتانیاهو هرگز به هدف خود یعنی شکست کامل حماس نخواهد رسید.

وی افزود: این هدف نتانیاهو تحقق ناپذیر است و تداوم جنگ در غزه باعث می‌شود روابط ما با جهان از بین برود.

بریک اضافه کرد: دلیلی که باعث شد حماس توافق آتش بس را امضا کند فشار نظامی ارتش اسرائیل نبود.

وی ادامه داد: اگر جنگ بر اساس نیات نتانیاهو ادامه پیدا می‌کرد اسرائیل به یک بن بست می‌رسید.

روزنامه فایننشال تایمز نیز اعتراف کرده بود که جنبش حماس تنها چند ساعت بعد از دستیابی به توافق آتش بس با رژیم صهیونیستی روند باز پس گرفتن کنترل نوار غزه را آغاز کرد.

رسانه‌های عربی نیز گزارش داده بودند که جنبش حماس حدود هفت هزار تن از نیروهای امنیتی خود را برای نظارت بر اوضاع مناطق مختلف غزه که نظامیان صهیونیست از آنها عقب نشینی کرده‌اند فرا خوانده است.