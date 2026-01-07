به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در ادامه اعترافات صهیونیستها به ناتوانی در نابودی گروههای مقاومت در لبنان و فلسطین، روزنامه عبری هاآرتص در مقاله جدید خود به قلم اسحاق بریک، ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی و مسئول سابق رسیدگی به شکایات نظامیان این رژیم، اعلام کرد که تل آویو از ناتوانی عمیق در درک توانایی حزبالله و حماس برای بازیابی و بازسازی قدرت خود رنج میبرد.
اسحاق بریک در این مقاله تاکید کرد: سرمایهگذاری عظیم ایران، همراه با دخالت گسترده قطر و ترکیه در نوار غزه، واقعیتی را ایجاد میکند که در آن دشمن حتی در طول درگیری، از نظر سیاسی و اقتصادی در حال بازیابی است. این حمایتها به نوعی یک بیمه نامه برای گروههای مسلح فلسطینی است که ضرر و اثربخشی مداوم آنها را حتی در روز بعد از جنگ هم تضمین میکند.
وی افزود: در این میان سران سیاسی و نظامی تل آویو از نوعی کوری ارادی رنج میبرند و تمایل به تبلیغ دستاوردهای فوری دارند و مانع ارائه یک واقعیت استراتژیک پیچیده و مملو از تناقضات و شکستها میشوند.
این ژنرال صهیونیست هشدار داد که در این وضعیت، تل آویو بار دیگر بدون تغییر اساسی در طرز فکر خود با یک غافلگیری بزرگ مواجه خواهد شد و شاید حتی در نقطهای غیر قابل بازگشت قرار بگیرد. واقعیت آن است که امنیت با قدرت حملهای که دیروز داشتیم سنجیده نمیشود، بلکه وابسته به توانایی ما در جلوگیری از بازسازی قدرت دشمن برای فردا است.
در ادامه این مقاله آمده است که موفقیتهای عملیاتی ما هر چقدر هم برای دشمن دردناک باشد، لزوماً نشاندهنده یک تغییر استراتژیک نیستند. بسیاری عادت کردهاند که حذف رهبران ارشد یا تخریب زیرساختهای مقاومت را به عنوان پایان بازی ببینند؛ در حالی که این دستاوردها موقتی هستند.
اسحاق بریک تاکید کرد که نقص ساختاری در ارزیابی وضعیت، ناشی از نادیده گرفتن ظرفیت دشمن برای بازیابی و بازسازی است. این نیروها کاملاً بیصدا و قدرتمند در زیر زمین عمل میکنند و برعکس ما از تیترهای پیروزیهای سریع دوری میکنند.
ژنرال مذکور صهیونیست در ادامه به نگرانی فزاینده صهیونیستها از توانمندیهای نظامی ایران پرداخته و اعلام کرد: ورود چین به عرصه به عنوان یک بازیگر فعال، به ویژه در زمینه بازسازی سیستمهای موشکی ایران، عامل مهمی در تغییر بازی است. این امر به محور مقاومت عمق تکنولوژیکی و لجستیکی میدهد که اسرائیل به سختی میتواند تنها از طریق نظامی با آن مقابله کند.
وی ادامه داد: در عین حال نقش فزاینده ترکیه و همگرایی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با قطر و آنکارا، بیانگر فرسایش جایگاه ویژهای است که تل آویو در واشنگتن از آن برخوردار بود. علاوه بر این، تصویب فروش جنگندههای F-35 و فناوری هستهای به سایر کشورهای منطقه، در را به روی یک مسابقه تسلیحاتی منطقهای باز میکند و تهدیدی برای کاهش برتری کیفی ارتش اسرائیل است.
این ژنرال صهیونیست با اشاره به وخامت وضعیت امنیتی رژیم اشغالگر تاکید کرد: امروز کاملاً روشن است که مسیر منفی ناشی از تحولاتی که مقامات سیاسی و نظامی تلآویو نادیده گرفته بودند، تأثیر خود را بسیار بیشتر از دستاوردهای عملیاتی موقت نشان میدهد.
نظر شما