فایننشال تایمز: کنترل نوار غزه بار دیگر در دستان حماس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه فایننشال تایمز اعتراف کرد که جنبش حماس تنها چند ساعت بعد از دستیابی به توافق آتش بس با رژیم صهیونیستی روند باز پس گرفتن کنترل نوار غزه را آغاز کرد.
رسانههای عربی نیز گزارش داده بودند که جنبش حماس حدود هفت هزار تن از نیروهای امنیتی خود را برای نظارت بر اوضاع مناطق مختلف غزه که نظامیان صهیونیست از آنها عقب نشینی کردهاند فرا خوانده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای وابسته به حماس در خیابانهای غزه مستقر شدهاند تا امنیت را در این مناطق تضمین کنند.
این اقدام جنبش حماس با هدف ممانعت از سوء استفاده مزدوران وابسته به رژیم صهیونیستی از شرایط پیش آمده در غزه صورت میگیرد.
یکی از مسئولان حماس در خارج از نوار غزه در گفتگو با بی بی سی تاکید کرد که این جنبش هرگز غزه را ترک نخواهد کرد تا به دست مزدوران رژیم صهیونیستی بیافتد.
