به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد که رژیم صهیونیستی در نشست شرم الشیخ که برای امضای رسمی توافق آتش بس غزه طی روز دوشنبه برگزار می‌شود شرکت نمی‌کند.

حسام بدران عضو دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد که این جنبش در مسأله امضای رسمی توافق آتش بس در مصر مداخله نخواهد کرد.

وی افزود که جنبش حماس به صورت اساسی اقدامات لازم را از طریق میانجی گران مصری و قطری طی مذاکرات آتش بس انجام داده است.

روز گذشته ریاست‌جمهوری مصر اعلام کرد که شهر شرم الشیخ مصر دوشنبه میزبان اجلاس صلح برای پایان دادن به جنگ غزه به ریاست مشترک سیسی و ترامپ و با حضور رهبران بیش از ۲۰ کشور خواهد بود. قرار است در این نشست به صورت رسمی توافق آتش بس غزه امضا شود.