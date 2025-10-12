برنامه های ایام رحلت امامزاده موسی مبرقع (ع) در قم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر ، حجتالاسلام سید محمدرضا صدر صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تسلیت با فرارسیدن بیستودوم ربیعالثانی، سالروز رحلت حضرت امامزاده موسی مبرقع(ع) گفت: آستان مقدس این امامزاده جلیلالقدر میزبان زائران و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت(ع) خواهد بود و برنامههای متنوع فرهنگی و آیینی در این مناسبت برگزار میشود.
مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده موسی مبرقع(ع)، افزود: ویژهبرنامههای ایام رحلت آن حضرت با همکاری ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان قم و مشارکت هیأتهای مذهبی، خدام و دوستداران اهلبیت(ع) تدارک دیده شده است.
صدر ادامه داد: آیین تعویض پرچم گنبد مطهر از دیگر برنامههای شاخص این ایام است که بعدازظهر روز بیستویکم مهرماه از ساعت ۱۶ با حضور زائران و مجاوران برگزار میشود و در این مراسم، حجتالاسلام سید حسین صدر به سخنرانی پرداخته و حاج علی اسکندری و علیرضا امیدواریان به ترتیب مداحی و اجرای برنامه را بر عهده دارند.
به گفته مدیر اجرایی این بقعه متبرکه، در شب رحلت امامزاده موسی مبرقع(ع) نیز محفل عزاداری باشکوهی از ساعت ۲۰ در حرم مطهر برگزار خواهد شد و سخنران این مراسم حجتالاسلام بندانی نیشابوری است و کربلایی حسین ایزدخواه و کربلایی صابر خراسانی به ترتیب به مرثیهخوانی و شعرخوانی خواهند پرداخت.
وی همچنین از برگزاری مراسم شام رحلت در ۲۳ مهرماه خبر داد و افزود: این مراسم با سخنرانی حجتالاسلام سید مرادرضا رضوی و مداحی محمد یوسف و سید میثم عباس کاظمی همراه خواهد بود و در حاشیه این مراسم، اعضای انجمن «در معصومه» نیز به اجرای نوحهخوانی خواهند پرداخت.
مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده موسی مبرقع(ع) در پایان خاطرنشان کرد: آخرین ویژهبرنامه ایام رحلت، مراسم مناجاتخوانی و قرائت دعای کمیل است که بامداد روز بیستوچهارم مهرماه، از ساعت دو نیمهشب در صحن مطهر حرم برگزار میشود که در این برنامه، حجتالاسلام مومنی سخنرانی و سید مهدی میرداماد به مناجاتخوانی خواهد پرداخت.
حجتالاسلام صدر با اشاره به اهمیت معنوی این ایام تصریح کرد: حضور گسترده زائران و عاشقان اهلبیت(ع) در برنامههای ویژه رحلت امامزاده موسی مبرقع(ع)، جلوهای از عشق و ارادت مردم قم به خاندان پیامبر اکرم(ص) را به نمایش خواهد گذاشت.
نظر شما