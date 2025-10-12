به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن اراکی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ظهر یکشنبه در آئین غبارروبی حرم مطهر امامزاده حضرت موسی مبرقع (ع) در قم، یاد خدا را زیربنای سلامت و پایداری حیات فردی و اجتماعی انسان دانست و اظهار کرد: در آموزه‌های قرآن کریم، ذکر الهی به عنوان سرچشمه حیات و غفلت از خداوند به‌مثابه منشأ سقوط معنوی انسان‌ها معرفی شده است.



وی با بیان اینکه حیات اجتماعی بر محور یاد خدا معنا پیدا می‌کند، افزود: اگر روابط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مردم بر پایه ذکر الهی سامان یابد، جامعه‌ای زنده، متعادل و برخوردار از هویت الهی شکل می‌گیرد؛ اما هنگامی که غفلت جایگزین یاد خدا شود و چراغ ایمان خاموش و روح معنویت از میان انسان‌ها رخت برمی‌بندد.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تقسیم‌بندی قرآنی جوامع بشری، تصریح کرد: قرآن کریم از جامعه انسانی با دو عنوان یاد می‌کند، جامعه ذاکر که در پرتو نور خدا حرکت می‌کند و جامعه غافل که در تاریکی و مرگ معنوی فرو می‌رود.



عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: جامعه ذاکر جامعه‌ای است که روح، رفتار، مناسبات و معاملات آن بر مدار یاد خداوند استوار است.



آیت‌الله اراکی در ادامه سخنان خود سه مفهوم «نور»، «ذکر» و «حیات» را ارکان بنیادین جامعه ایمانی دانست و گفت: هر کجا نور الهی حاضر باشد، ذکر و حیات حقیقی نیز جریان دارد و در هر محیطی که تاریکی و غفلت حاکم شود، مرگ معنوی، بی‌هویتی و فساد اجتماعی گسترش می‌یابد.



وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه قدسی خانه‌های اهل‌بیت (ع) خاطرنشان کرد: بیت امیرالمؤمنین (ع) و حضرت زهرا (س) سرچشمه طهارت و نور است و امامزادگان به عنوان فرزندان آن خاندان مطهر، استمرار همان خانه‌های نورانی‌اند که جامعه را به سوی حیات معنوی و الهی دعوت می‌کنند.



آیت‌الله اراکی حضور در بقاع متبرکه را مایه پیوند با سرچشمه‌های ایمان و نور دانست و اظهار داشت: زیارت امامزادگان انسان را از غفلت دور کرده و دل او را متوجه ذکر و طهارت می‌سازد و این اماکن مقدس در حقیقت واسطه اتصال مردم با کانون‌های معنویت و حیات الهی هستند.



وی گفت: خادمان این بارگاه‌ها پاسداران فرهنگ ذکر و ایمان‌اند و خدمت آنان در واقع تداوم‌بخش نور و حیات در جامعه است. باید قدر این مراکز الهی را دانست و با خدمت صادقانه به آن‌ها، ارتباط جامعه با سرچشمه ایمان و نور الهی را استوارتر کرد.