۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

آیت الله اراکی: زیارت امامزادگان انسان را از غفلت دور می‌کند

قم - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: زیارت امامزادگان انسان را از غفلت دور کرده و دل او را متوجه ذکر و طهارت می‌سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن اراکی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ظهر یکشنبه در آئین غبارروبی حرم مطهر امامزاده حضرت موسی مبرقع (ع) در قم، یاد خدا را زیربنای سلامت و پایداری حیات فردی و اجتماعی انسان دانست و اظهار کرد: در آموزه‌های قرآن کریم، ذکر الهی به عنوان سرچشمه حیات و غفلت از خداوند به‌مثابه منشأ سقوط معنوی انسان‌ها معرفی شده است.

وی با بیان اینکه حیات اجتماعی بر محور یاد خدا معنا پیدا می‌کند، افزود: اگر روابط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مردم بر پایه ذکر الهی سامان یابد، جامعه‌ای زنده، متعادل و برخوردار از هویت الهی شکل می‌گیرد؛ اما هنگامی که غفلت جایگزین یاد خدا شود و چراغ ایمان خاموش و روح معنویت از میان انسان‌ها رخت برمی‌بندد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تقسیم‌بندی قرآنی جوامع بشری، تصریح کرد: قرآن کریم از جامعه انسانی با دو عنوان یاد می‌کند، جامعه ذاکر که در پرتو نور خدا حرکت می‌کند و جامعه غافل که در تاریکی و مرگ معنوی فرو می‌رود.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: جامعه ذاکر جامعه‌ای است که روح، رفتار، مناسبات و معاملات آن بر مدار یاد خداوند استوار است.

آیت‌الله اراکی در ادامه سخنان خود سه مفهوم «نور»، «ذکر» و «حیات» را ارکان بنیادین جامعه ایمانی دانست و گفت: هر کجا نور الهی حاضر باشد، ذکر و حیات حقیقی نیز جریان دارد و در هر محیطی که تاریکی و غفلت حاکم شود، مرگ معنوی، بی‌هویتی و فساد اجتماعی گسترش می‌یابد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه قدسی خانه‌های اهل‌بیت (ع) خاطرنشان کرد: بیت امیرالمؤمنین (ع) و حضرت زهرا (س) سرچشمه طهارت و نور است و امامزادگان به عنوان فرزندان آن خاندان مطهر، استمرار همان خانه‌های نورانی‌اند که جامعه را به سوی حیات معنوی و الهی دعوت می‌کنند.

آیت‌الله اراکی حضور در بقاع متبرکه را مایه پیوند با سرچشمه‌های ایمان و نور دانست و اظهار داشت: زیارت امامزادگان انسان را از غفلت دور کرده و دل او را متوجه ذکر و طهارت می‌سازد و این اماکن مقدس در حقیقت واسطه اتصال مردم با کانون‌های معنویت و حیات الهی هستند.

وی گفت: خادمان این بارگاه‌ها پاسداران فرهنگ ذکر و ایمان‌اند و خدمت آنان در واقع تداوم‌بخش نور و حیات در جامعه است. باید قدر این مراکز الهی را دانست و با خدمت صادقانه به آن‌ها، ارتباط جامعه با سرچشمه ایمان و نور الهی را استوارتر کرد.

