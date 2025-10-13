  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

چین جواب تلفن آمریکا را نداد

پس از محدودیت چین بر صادرات عناصر کمیاب، آمریکا خبر داد تماس‌هایش با پکن بی‌پاسخ مانده و ترامپ اعلام کرد از اول نوامبر تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی اعمال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، جمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، شب گذشته اعلام کرد که پس از تصمیم دولت چین برای اعمال محدودیت بر صادرات فلزات و عناصر کمیاب به آمریکا، دولت آمریکا تلاش کرد تا با مقامات چینی به صورت تلفنی ارتباط برقرار کند اما در آن سوی خط کسی پاسخگو نبوده است.

وی طی مصاحبه با فاکس نیوز گفت: چین بدون اطلاع قبلی و با متهم کردن آمریکا به داشتن استانداردهای دوگانه دست به اعمال محدودیت در تأمین عناصر معدنی کمیاب برای آمریکا زده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از این اقدام طرف چینی, در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تروث از اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات کالا از چین به آمریکا از روز یک نوامبر خبر داد و گفت که در صادرات همه نرم‌افزارهای حیاتی به چین هم حدودیت اعمال می‌کند.

وی البته شب گذشته کمی لحن خود علیه چینی‌ها را تعدیل کرد و با انتشار یک پست دیگر در حساب کاربری خود نوشت: رئیس جمهور محترم چین اوقات بدی را گذرانده و نمی‌خواهد کشورش دچار رکود اقتصادی شود و من هم چنین چیزی نمی‌خواهم. آمریکا به دنبال کمک به چین است و نمی‌خواهد به این کشور آسیب بزند.

دولت چین البته از تصمیم خود در اعمال محدودیت بر صادرات عناصر کمیاب زمین به آمریکا دفاع کرده و می‌گوید این نگرانی وجود دارد که از تجهیزات ساخته شده توسط همین عناصر در درگیری نظامی علیه این کشور استفاده شود.

کد خبر 6620582
محمدحسین سیف اللهی مقدم

