ترامپ: نگران چین نباشید؛ همه چیز درست خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه اعلام کرد: نگران چین نباشید، همه چیز درست خواهد شد! رئیس جمهور محترم «شی» فقط یک لحظه بد را تجربه کرد. او رکود اقتصادی را برای کشورش نمی‌خواهد، من هم همینطور.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه اضافه کرد: آمریکا می‌خواهد به چین کمک کند نه آسیب برساند.

این ادعای ترامپ در حالی مطرح می‌شود که وی پیشتر با این ادعا که از ملاقات با شی‌جین‌پینگ، همتای چینی‌اش در اجلاس آتی «اپک» در کره جنوبی خودداری نکرده است، گفت که مطمئن نیست چنین دیداری اتفاق بیفتد.

ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره لغو این دیدار گفته بود: من آن را لغو نکرده‌ام اما نمی‌دانم که آیا قرار است (چنین دیداری) داشته باشیم.

ترامپ با اشاره اقدام جدید چین درباره اعمال محدودیت بر صادرات مواد معدنی کمیاب گفته بود: کاملاً غافلگیرکننده بود. آنها به‌یک‌باره این ایده واردات و صادرات را مطرح کردند و هیچ‌کس، واقعاً هیچ‌کس چیزی در موردش نمی‌دانست.