عزم جزم چین برای مقابله با ترامپ

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، وزارت بازرگانی چین اعلام کرد در صورتی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به گفته خود در افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه بر واردات کالا از چین به آمریکا جامه عمل بپوشاند، این کشور هم مقابله به مثل می‌کند.

در بیانیه این وزارت خانه آمده که اظهارات طرف آمریکایی نمونه بارز وجود استاندارهای دوگانه در سیاست‌های این کشور است.

دولت چین در این بیانیه که در تارنمای وزارت بازرگانی این کشور منتشر شده تأکید کرده که تهدید به افزایس تعرفه به هر بهانه‌ای راه تعامل با چین نیست و اگر آمریکا به این راه خود ادامه دهد، کشور ما با جدیت اقدامات لازم را برای دفاع از حقوق و منافع مشروع خود اتخاذ خواهد کرد.

ترامپ اخیراً در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تروث اعلام کرده که تعرفه واردات کالا از چین را از روز یکم نوامبر ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهد و بر صادرات برخی کالاها به این کشور هم محدودیت اعمال می‌کند.