۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

عزم جزم چین برای مقابله تمام قد تجاری با آمریکا

عزم جزم چین برای مقابله تمام قد تجاری با آمریکا

پکن اعلام کرده که تمام قد آماده است تا در برابر سیاست های آمریکا در جنگ تجاری با این کشور بایستد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که این کشور به طور کامل آماده است تا در جنگ تجاری با آمریکا مقابله کند.

دولت چین می‌گوید در موضع خود در برابر تهدیدهای تعرفه‌ای واشنگتن استوار است.

اخیراً دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که قصد دارد از روز یک نوامبر تعرفه واردات همه کالاهای چینی به آمریکا را ۱۰۰ افزایش دهد. دلیل این اقدام اعمال محدودیت بر صادرات عناصر و فلزات کمیاب از سوی چین است که گفته می‌شود در تولید تسلیحات در آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

رئیس جمهور آمریکا همچنین اعلام کرده که قصد دارد صادرات نرم‌افزارهای حیاتی به چین که در صنایع دفاعی و فناوری‌های پیشرفته استفاده می‌شود، را محدود کند.

در حال حاضر ورود کالاهای چینی به آمریکا مشمول تعرفه ۳۰ درصدی و ورود کالاهای آمریکایی به چین هم مشمول تعرفه ۱۰ درصدی است.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین اعلام کرده در موضوع اعمال تعرفه در آمریکا و جنگ تجاری، موضع چین همواره ثابت بوده است، اگر آنها به دنبال جنگ هستند، ما هم تا آخر با آنها خواهیم جنگید و اگر آنها به دنبال گفتگو هستند، باب مذاکره باز است.

در حالی شاهد تشدید تنش تجاری بین چین و آمریکا هستیم که قرار بود طی روزهای آینده ترامپ و شی جینپینگ، رئیس جمهور چین، در حاشیه نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه در کره جنوبی با یکدیگر دیدار کنند که ترامپ اعلام کرده که ممکن است این دیدار انجام نشود.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

