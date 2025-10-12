به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس موسوی در مراسم تودیع و معارفه سرپرست دانشگاه صنعتی شریف که امروز یک‌شنبه ۲۰ مهرماه برگزار شد، با اشاره به سابقه ۳۰ ساله حضور در این دانشگاه به عنوان دانشجو و استاد گفت: چیزی که در ۳۰ سال گذشته من در این دانشگاه دیدم و تمایز این دانشگاه از سایر دانشگاه بوده، توجه به خرد جمعی است و من نیز توانستم حداکثر بهره را از این موضوع ببرم.

وی اظهار کرد: شرایط کشور سبب شد دانشگاه صنعتی شریف در این سال‌ها دوران با ثباتی نداشته باشد ولی من تلاش کردم مدیریت دانشگاه بدون تنش ادامه پیدا کند.

رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به چالش‌هایی که در دوران مدیریت خود با آنها مواجه بوده، گفت: مهم‌ترین چالش دانشگاه شریف، تحریم است و این دانشگاه صدمات جدی از این وضعیت دیده و فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه را با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه کمیته ویژه‌ای در دانشگاه شریف برای کاهش اثرات تحریم در این دانشگاه تشکیل شده است، گفت: جلسات متعددی با مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران ایران در کشورهای اروپایی از جمله کرواسی و پرتغال برگزار شد. همچنین توسعه شعب دانشگاه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت و در عراق نیز مذاکرات برای ایجاد شعبه در حال نهایی شدن است. همچنین ایجاد کرسی یونسکو و احیای تعاملات با دانشگاه سازمان ملل را از دیگر اقدامات در این زمینه عنوان کرد.

موسوی چالش درآمدی را یکی از چالش‌های مهم دانشگاه دانست و گفت: یکی دیگر از چالش‌های مهم دانشگاه، موضوع درآمد اعضای هیئت علمی و کارکنان است. همان‌طور که اشاره شد، این مسئله از دغدغه‌های اصلی ما بوده است. راه حل های کوتاه مدت و بلند مدت برای ترمیم حقوق در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: در این زمینه، پرونده طولانی‌مدت معاوضه ساختمان نهضت آموزشی با ملک اوشان که حدود ۱۲ تا ۱۳ سال قدمت دارد، با جدیت پیگیری شد. سه تا چهار دستور از معاون اول ریاست‌جمهوری صادر شد که به نتیجه نرسید، اما خوشبختانه این موضوع تا آخرین مراحل دولت قبل پیش رفت و مقرر شد سند ملک اخذ و موضوع نهایی شود. اکنون نیز دانشجویان پیگیر این روند هستند.

موسوی با بیان این‌که چالش مسکن یکی از گلوگاه‌ها و سدهای جذب نیروهای کارآمد است، گفت: بسیاری از اساتید فاقد مسکن هستند. راه‌حل کوتاه مدت برای این موضوع معاوضه زمین یک هکتاری دانشگاه با ۲۳۴ واحد مسکونی آماده تحویل است که مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط و شهردار گرفته شده و پروژه در مرحله خوبی قرار دارد. در صورت تداوم پیگیری این اقدام می‌تواند مشکل مسکن اساتید را در ۱۰ سال آینده دانشگاه حل کند.

وی چالش دیگر را وابستگی به بودجه‌های دولتی دانست و گفت: هر سال تخصیص بودجه به موقع نیست و کم تخصیص پیدا می‌کند. این موضوع مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. البته در این دو سال همکاران سازمان برنامه و بودجه حداکثر همکاری را با دانشگاه شریف داشتند. البته دانشگاه شریف این ظرفیت را دارد که بدون برند فروشی درآمد اختصاصی داشته باشد.

به گفته رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف؛ دانشگاه شریف دارایی‌های غیر مولد زیادی دارد ریل گذاری‌هایی برای تبدیل این دارایی‌های غیر مولد به سرمایه‌های مولد انجام شده است.

وی به چالش فرسودگی تجهیزات پژوهشی و چالش کمبود خوابگاه دانشجویی اشاره کرد و گفت: امسال از ۱۰۰ نفر اول کنکور ۹۷ نفر دانشگاه شریف را انتخاب کرده‌اند. بنابراین کمبود خوابگاه وجود دارد و ما مجبور به افزایش تخت‌های در اتاق‌های خوابگاه‌ها شدیم. در همین راستا معضل کف خوابی در دانشگاه وجود دارد و امیدواریم با پیگیری‌های لازم این مشکلات حل شود.