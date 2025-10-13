به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جعفری روحی روز دوشنبه گفت: بر اساس گزارش رسمی مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۱۴۰۳ موفق شد رتبه نخست کشوری در کاهش شاخص مرگ‌ومیر مادران (MMR) را کسب کند.

جعفری روحی افزود: کسب این موفقیت ارزشمند نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه دانشگاه، هم‌افزایی بخش‌های درمان و بهداشت، و نظارت‌های مستمر بر فرآیندهای مراقبتی و بالینی است. این دستاورد ملی نشان‌دهنده کارآمدی سیاست‌گذاری‌های کلان و اجرای دقیق برنامه‌های سلامت مادران در دانشگاه است.

وی با قدردانی از حمایت‌های راهبردی ریاست دانشگاه، افزود: همکاری نزدیک معاونت‌های درمان و بهداشت، و نقش اثرگذار اداره سلامت مادران در پایش مستمر، آموزش و هماهنگی با ماماهای مسئول در مراکز بهداشتی و بیمارستانی، از عوامل اصلی تحقق این موفقیت بوده است.

جعفری روحی ادامه داد: با وجود این جایگاه افتخارآمیز، هنوز مواردی از مرگ‌ومیر قابل اجتناب مادران گزارش می‌شود. لازم است با تحلیل دقیق علل این موارد، بازنگری در فرآیندها و برنامه‌ریزی هدفمند، مسیر دستیابی به عدد صفر در مرگ‌ومیر مادران را هموارتر کنیم.

معاون درمان دانشگاه در پایان تأکید کرد: با تداوم حمایت‌های مدیریتی ریاست دانشگاه، همدلی معاونت‌های درمان و بهداشت، و ارتقای مستمر کیفیت خدمات، امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد حذف کامل موارد قابل اجتناب و تثبیت جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز به‌عنوان الگوی ملی در سلامت مادران باشیم.