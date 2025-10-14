یه گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی ایجاد پردیس هوش مصنوعی در آذربایجان شرقی روز سه شنبه با حضور سردار مهدی فرحی، معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع، و طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد.

در این نشست، طاهر روحی با تأکید بر اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان در مسیر توسعه استان گفت: دانش‌بنیان و علم و فناوری جزو ضروریات استان است و تلاش می‌کنیم پیوند میان علم و تولید را بیش از پیش تقویت کنیم تا زنجیره ارزش تولیدات صنعتی و فناورانه در استان به‌طور کامل فعال شود.

وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی اظهار کرد: بیش از ۹۴ درصد گردش مالی استان در اختیار بخش خصوصی است و اعتقاد داریم فرهنگ دانش‌بنیان نیز باید به‌دست این بخش اداره شود، چرا که به دنبال ایجاد ارزش افزوده و سود پایدار است.

معاون اقتصادی استاندار افزود: به دنبال آن هستیم که تولیدات استان صادرات‌محور شوند و آذربایجان شرقی بتواند به عنوان پایلوت اقتصاد دانش‌محور کشور ایفای نقش کند.

روحی با اشاره به همکاری گسترده دانشگاه‌ها و صنایع استان گفت: دانشگاه‌های آذربایجان شرقی تعامل بسیار خوبی با بخش صنعت دارند و تفاهم‌نامه‌های متعددی برای نزدیکی بیشتر دانشگاه و تولید به امضا رسیده است.

وی همچنین بر حمایت دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و افزود: دولت باید برای شرکت‌های دانش‌بنیان مشوق‌ها و معافیت‌های بیشتری در نظر بگیرد تا زمینه رشد و توسعه این شرکت‌ها فراهم شود.

در ادامه نشست، سردار فرحی، معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع نیز با اشاره به اهمیت راهبردی هوش مصنوعی در جهان گفت: امروز هوش مصنوعی جزو نیازهای حیاتی کشورهاست و دولت‌ها برای توسعه آن هزینه‌های میلیارد دلاری انجام می‌دهند. پیش‌بینی می‌شود تا پنج سال آینده بیش از ۱۱۰۰ شرکت فعال در حوزه هوش مصنوعی در کشور ایجاد شود.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه آذربایجان شرقی در عرصه علم و صنعت اظهار کرد: ظرفیت دانشگاهی و صنعتی استان آذربایجان شرقی فوق‌العاده است و باید از این ظرفیت برای توسعه فناوری‌های نوین، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، استفاده حداکثری شود.