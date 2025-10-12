مدیرکل سیاسی استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر روز یکشنبه در مراسمی با حضور استاندار آذربایجان‌شرقی و جمعی از مدیران استانی، صادق احمدی، فرماندار سابق شهرستان اهر، به عنوان مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان‌شرقی معرفی شد.

در این آئین، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های علی امیری‌راد در دوران تصدی این سمت، حکم انتصاب احمدی از سوی استاندار به وی اعطا گردید.

بر اساس این انتصاب، صادق احمدی با بهره‌مندی از تجربه مدیریتی در سطوح مختلف، مأموریت خود را در راستای ارتقای کارآمدی حوزه سیاسی و انتخاباتی استانداری آغاز کرده است.