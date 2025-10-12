استاندار آذربایجان شرقی حادثه متروی تبریز را پیگیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار آذربایجان شرقی در پی وقوع حادثه‌ای در پروژه قطار شهری تبریز که منجر به فوت یکی از کارگران شد، روز یکشنبه در تماس تلفنی با مدیرعامل این مجموعه، موضوع را به‌صورت فوری پیگیری کرد.

در این تماس، بهرام سرمست ضمن تسلیت درگذشت امیررضا احمدزاده، از کارگران خط ابنیه قطار شهری تبریز، و ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم، بر بررسی دقیق علت وقوع حادثه و گزارش کامل جزئیات آن به استانداری تأکید کرد.

وی همچنین دستور داد تا در صورت احراز هرگونه قصور یا کوتاهی، با عوامل مقصر مطابق ضوابط قانونی برخورد شود.