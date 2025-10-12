قصه پر غصه غزه؛ ۲ سال و پنج روز به روایت «آبزرور»

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آبزرور چاپ لندن در گزارشی تصویری با اشاره به جنگ غزه و طرح صلح دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای آتشبس در غزه پس از دستیابی به توافق اولیه بین رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی حماس، نوشت که جنگ ویرانگر اسرائیل علیه غزه پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ قابل نادیده انگاشتن نبوده است.
در این گزارش آمده است:
وحشت از همان شب اول بمباران غزه وجود داشت؛ شبی که اولین بلوکهای آپارتمانی با خاک یکسان شدند و اولین بیمارستان هدف قرار گرفت.
از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، وحشت جنگ تکاندهنده اسرائیل علیه غزه، نادیدهگرفتنی نبود. بهرغم ممنوعیت ورود رسانههای بینالمللی به غزه، هیچ جنگی به این وضوح و این گستردگی ثبت و ضبط نشده است. مستنداتی که صفحه نمایشگر تلویزیونها، روزنامهها و گوشیهای ما، چه در مکالمات واتسآپی و چه در فیدهای اینستاگرامی را پر کرده بودند.
عکسها بسیار فراتر از کلمات عمق ترومای قحطی، ویرانی کامل شهرها و زجر، ترس و نومیدی که زاییده شوم این جنگ بود را نمایان کردند. در حالی که آتشبس جان میگیرد و هزاران نفر راهی طولانی را برای بازگشت به خانهای که دیگر وجود ندارد، در پیش میگیرند، وحشت همچنان پرسه میزند اما کورسوی امید هم هست.
