قصه پر غصه غزه؛ ۲ سال و پنج روز به روایت «آبزرور»

روزنامه انگلیسی «آبزرور» در گزارشی مصور به جنگ غزه بعد از دو سال پرداخت و نوشت که نادیده گرفتن جنگ ویرانگر اسرائیل علیه غزه بعد از هفتم اکتبر غیرممکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آبزرور چاپ لندن در گزارشی تصویری با اشاره به جنگ غزه و طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای آتش‌بس در غزه پس از دستیابی به توافق اولیه بین رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی حماس، نوشت که جنگ ویرانگر اسرائیل علیه غزه پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ قابل نادیده انگاشتن نبوده است.

در این گزارش آمده است:

وحشت از همان شب اول بمباران غزه وجود داشت؛ شبی که اولین بلوک‌های آپارتمانی با خاک یکسان شدند و اولین بیمارستان هدف قرار گرفت.

از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، وحشت جنگ تکان‌دهنده اسرائیل علیه غزه، نادیده‌گرفتنی نبود. به‌رغم ممنوعیت ورود رسانه‌های بین‌المللی به غزه، هیچ جنگی به این وضوح و این گستردگی ثبت و ضبط نشده است. مستنداتی که صفحه نمایشگر تلویزیون‌ها، روزنامه‌ها و گوشی‌های ما، چه در مکالمات واتس‌آپی و چه در فیدهای اینستاگرامی را پر کرده بودند.

عکس‌ها بسیار فراتر از کلمات عمق ترومای قحطی، ویرانی کامل شهرها و زجر، ترس و نومیدی که زاییده شوم این جنگ بود را نمایان کردند. در حالی که آتش‌بس جان می‌گیرد و هزاران نفر راهی طولانی را برای بازگشت به خانه‌ای که دیگر وجود ندارد، در پیش می‌گیرند، وحشت همچنان پرسه می‌زند اما کورسوی امید هم هست.

