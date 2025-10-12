به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی ظهر یکشنبه در همایش ما و غرب در دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه با اشاره به اینکه ما باید در برابر توطئه‌های غرب همبستگی خود را حفظ کرده و از اختلاف بپرهیزیم گفت: عده‌ای بر طبل اختلاف کوبیده و اختلافات قومی و مذهبی را تقویت می‌کنند که در واقع این افراد پرچم شیطان را به اهتزاز در می‌آورند و دشمنان نیز همین را می‌خواهند.

امام جمعه ارومیه گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب ظاهر غربی‌ها ظاهری آراسته است ولی باطن آن‌ها باطنی وحشی گرایانه بوده که به راحتی یکدیگر را کشته و از بین می‌برند.

وی با بیان اینکه تمدن غرب تمدنی دور از معنویت، دین و دیانت است که هرچه پیشرفت می‌کنند از معنویت دورتر می‌شوند خاطرنشان کرد: غربیان خودشان را در ظاهر اتوکشیده و ادکلن زده نشان می‌دهند در صورتی که ۷۰ هزار کشته در غزه با حمایت غربیان اتفاق افتاد و در واقع موجوداتی وحشی و خطرناک هستند.

نباید در برابر سیاست‌های غرب منفعل باشیم

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی نیز در این همایش با اشاره به اینکه لفظ حقوق بشر هم اکنون به عنوان ابزاری برای غرب جهت مداخله در استقلال حاکمیتی کشورهای مختلف تبدیل شده است گفت: آنچه در فلسطین و غزه رخ داد جنایت بسیار بزرگ تاریخی بود که با حمایت غرب شکل گرفت و در واقع حقوق بشر غربی توجیه گر این جنایت‌ها بود.

ماموستا کلشی نژاد امام جمعه اهل تسنن ارومیه نیز در این همایش با بیان اینکه در نگاه رهبر معظم انقلاب رابطه ما و غرب عرصه یک جنگ اراده‌ها و تقابل تمدن‌ها است گفت: موضع مسلمانان در برابر غرب نمی‌تواند تعامل غیر انتقادی باشد بلکه باید موضعی مقاوم بخش و عزت بخش در تعاملات بین المللی بوده و نباید در برابر سیاست‌های غرب منفعل باشیم.

کشیش عزیزیان کشیش کلیسای شرق آشور ارومیه نیز در این همایش با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ملت ایران با محوریت استقلال عدالت و هویت دینی شکل گرفته است گفت: از همان زمان دشمنان در صدد از بین بردن وحدت و همبستگی ملی ملت ایران هستند وفا ملی که به معنای تمرکز بر اصولی است که همه ملت در آن اصول همبستگی دارند.

تمدن اسلامی تمدن دفاع از مظلومان عالم، ایجاد صلح در جهان، تقویت هویت دینی است

محمد هادی همایون معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی کشور نیز در این همایش با تبیین مفهوم تمدن از دیدگاه اسلامی و غربی از برگزاری اختتامیه این همایش با حضور ریاست جمهوری در ۱۳ آبان روز ملی استکبارستیزی در تهران خبر داد.

محمدرضا ولیلو رییس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی نیز در این آیین هدف از برگزاری این همایش را تبیین تمدن اسلامی و غربی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: این همایش در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد سراسر کشور برگزار می‌شود که در اجلاسیه استانی این همایش در آذربایجان‌غربی رویکرد همبستگی و اتحاد اقوام و ادیان برجسته شده است.

حجت الاسلام سجاد بیگی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی نیز در این آیین با اشاره به اینکه تمدن غرب یعنی مظلوم کشی و غلام حلقه به گوش آمریکا بودن گفت: تمدن اسلامی تمدن دفاع از مظلومان عالم، ایجاد صلح در جهان، تقویت هویت دینی، ایستادگی در برابر قدرت‌های خارجی و گسترش روابط عزت مندانه در برابر ملت‌های مختلف است.