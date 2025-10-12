موسویان: امسال ۱۵ هزار و ۱۳۱ زندانی در اصفهان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان بعدازظهر یکشنبه در کارگروه موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل سامان‌دهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ضمن تجلیل و تقدیر از همکاران در زندان‌های استان اصفهان اظهار کرد: در ۶ ماهه سال جاری ۱۵ هزار و ۱۳۱ مددجو از زندان‌های استان آزاد شده اند.

وی گفت: طبق قوانین موضوعه دادستان‌ها مسئولیت‌های خطیر و زیادی بر عهده دارند که یکی از وظایف شاخص دادستان‌ها نظارت بر حسن اجرای قوانین در تشکیل پرونده قضائی و نهایتاً اجرا احکام بوده و همچنین دادستان وظیفه دارد از حقوق شهروندی زندانیان و خانواده زندانیان صیانت و نظارت‌های کافی را داشته باشد.

دادستان اصفهان بازدید مستمر از زندان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و اظهار کرد: بازدید از زندان‌ها در کاهش جمعیت کیفری و سامان‌دهی امور زندانیان بسیار موثراست و بازدیدها نباید محدود به رؤسای دادگستری و دادستان‌های شود بلکه همه قضات استان به صورت هدفمند و با زمان‌بندی شده از زندان‌ها بازدید کنند تا از نزدیک در جریان مشکلات زندانیان قرار گیرد.

موسویان همچنین به موضوع استفاده از ظرفیت‌های قانونی در جهت مجازات‌های جایگزین حبس اشاره و خاطر نشان کرد: قضات در جهت کاهش جمعیت کیفری استان از همه ظرفیت قانونی از جمله پابند الکترونیکی، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و صدور کیفرخواست شفاهی و … استفاده کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از نکاتی که درباره زندانیان در کانون توجه دستگاه قضائی و سازمان زندان‌ها قرار داشته موضوع باز اجتماعی کردن آنها و حمایت از خانواده زندانیان بوده است و در این زمینه اقدامات خوبی از جمله حرفه‌آموزی زندانیان و همچنین اعطای تسهیلات بانکی به خانواده زندانیان انجام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان تأکید کرد: برگزاری نشست و جلسات مشترک بین دستگاه قضائی و سازمان زندان‌ها می‌تواند به افزایش همکاری و هم افزایی و تعامل کمک کرده که نتیجه آن قطعاً کاهش جمعیت کیفری خواهد بود.

موسویان خاطر نشان کرد: استفاده از پابندهای الکترونیکی و اجرا زندان باز ونیمه باز در اولویت برنامه دستگاه قضائی و سازمان زندان‌ها قرار دارد و این امر به کاهش جمعیت کیفری و کاهش هزینه‌های جاری سازمان زندان‌ها کمک شایانی خواهد شد.

گفتنی است همچنین در این جلسه نعمت اله خوش اخلاق به عنوان معاون دادستان در امور زندانیان وکاهش جمعیت کیفری استان معرفی و از خدمات محمد حسین درخشی در این سمت تقدیر به‌عمل آمد.