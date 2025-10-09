جعفری:۴۶۵زندانی اصفهان با استفاده از تأسیسات وارفاقات قانونی آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از زندان مرکزی اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد:در راستانی اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانها همزمان با بازدید از زندان مرکزی اصفهان، ۴۶۵ زندانی با بهرهمندی از ارفاقات قانونی از زندانهای استان آزاد شدند.
وی ضمن قدردانی از همکاری دادستانها و قضات اجرای احکام تأکید کرد: اصلاح و بازگشت زندانیان به جامعه یکی از اولویتهای مهم دستگاه قضائی است و تلاش میکنیم با رویکردی اصلاحمحور، زمینه باز اجتماعی شدن محکومان را فراهم آوریم.
