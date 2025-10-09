  1. استانها
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۱

جعفری:۴۶۵زندانی اصفهان با استفاده از تأسیسات وارفاقات قانونی آزاد شدند

اصفهان - رئیس کل دادگستری استان اصفهان از آزادی ۴۶۵ زندانی با استفاده از تأسیسات و ارفاقات قانونی از زندان‌های اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از زندان مرکزی اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد:در راستانی اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها همزمان با بازدید از زندان مرکزی اصفهان، ۴۶۵ زندانی با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی از زندان‌های استان آزاد شدند.

وی ضمن قدردانی از همکاری دادستان‌ها و قضات اجرای احکام تأکید کرد: اصلاح و بازگشت زندانیان به جامعه یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضائی است و تلاش می‌کنیم با رویکردی اصلاح‌محور، زمینه باز اجتماعی شدن محکومان را فراهم آوریم.

