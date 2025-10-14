آزادی ۹ نفر از زندانیان قمی به برکت نام حضرت موسی مبرقع(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا صدر اظهار کرد: همزمان با ایام سالروز وفات حضرت موسی مبرقع (ع)، مراسمی در زندان مرکزی شهر قم برگزار شد.

وی افزود: این ویژه برنامه شامل سخنرانی، مداحی و در انتها، اطعام مهمانان و زندانیان بود.

مدیر اجرایی این بقعه متبرکه خاطرنشان کرد: حجت‌الاسلام بنیادی مدیرکل زندان‌های استان قم نیز در این مراسم با اشاره به سالروز رحلت حضرت موسی مبرقع (ع) و با ادای احترام به پرچم حرم مطهر این امامزاده و نام امام جواد (ع)، دستور آزادی ۹ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد محبوس در این مرکز را از محل منابع مربوط به این طرح که در اختیار این اداره کل قرار دارد صادر کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس ۹ نفر از زندانیان زندان مرکزی قم آزاد و به جمع خانواده‌های خود بازگشتند.

صدر خاطرنشان کرد: این زندانیان پس از آزادی در مراسم باشکوه خادمین امامزاده و تعویض پرچم گنبد مطهر شرکت و سپس به زیارت آن حضرت مشرف شدند و قرار است در کفشداری حرم مطهر نیز به عنوان خادم افتخاری فعالیت داشته باشند.