هشدار نارنجی دریایی؛ خزر مواج می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی نارنجی اعلام کرد: مازندرانیها از بعدازظهر دوشنبه تا صبح چهارشنبه شاهد وزش باد شدید، مواج شدن دریا و بارش باران خواهند بود و بیشینه سرعت وزش باد تا ۵۰ کیلومتر و بیشینه ارتفاع موج تا ۲.۶ متر برآورد میشود.
غرق شدن شناگران، قایقها و شناورهای گردشگری، صیادی، اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، احتمال آسیب دیدن شناورهای بزرگ، اختلال در تخلیه و بارگیری شناورها و احتمال وارد شدن خسارت به سازههای دریایی از جمله پیامدهای این رویداد جوی است.
در این مدت فعالیتهای گردشگری، صیادی، فعالیتهای حمل و نقل و دریانوردی ممنوع است و مقاوم سازی سازههای دریایی و مراقبت در تخلیه و بارگیری در بنادر مدنظر قرار گیرد.
