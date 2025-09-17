هشدار دریایی سطح نارنجی در مازندران؛ شنا ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی استان مازندران با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی اعلام کرد که از عصر جمعه ۲۸ شهریور تا ظهر دوشنبه ۳۱ شهریور، این استان شاهد وزش باد شدید، مواج شدن دریا و بارش باران خواهد بود. این وضعیت جوی به دلیل عبور موج از تراز میانی جو و شمالی شدن جریان‌های جوی پیش‌بینی شده است.

براساس اعلام هواشناسی، بیشینه سرعت وزش باد در نزدیکی ساحل تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت (۱۴ متر بر ثانیه) و در مناطق دور از ساحل تا ۵۸ کیلومتر بر ساعت (۱۶ متر بر ثانیه) خواهد بود. همچنین، ارتفاع موج در نزدیکی ساحل تا ۱.۸ متر و در نواحی دورتر تا ۲.۲ متر برآورد می‌شود که در شرایط خاص به ۲.۹ متر و ۳.۵ متر نیز خواهد رسید.

این وضعیت جوی می‌تواند پیامدهایی مانند غرق شدن شناگران، قایق‌ها و شناورهای گردشگری، خسارت به شناورهای صیادی، اختلال در ورود و خروج شناورها به بنادر و حتی آسیب به سازه‌های دریایی به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، فعالیت‌های شنا، گردشگری، صیادی، حمل و نقل و دریانوردی در این مدت ممنوع اعلام شده است.

همچنین، توصیه شده است که سازه‌های دریایی مقاوم‌سازی شوند و در عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر مراقبت‌های ویژه‌ای صورت گیرد.