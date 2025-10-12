نیما حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساخت اسکله پشتیبانی با کاربری مشترک شیلاتی و گردشگری در منطقه لاریم مازندران آغاز می‌شود

سرپرست اداره کل شیلات مازندران افزود: پروژه ساخت اسکله‌ای با هدف حمایت از پرورش ماهی در قفس و توسعه گردشگری دریایی در منطقه لاریم در دست پیگیری است تا به رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در این استان کمک کند.

وی، از پیگیری ساخت اسکله‌ای پشتیبانی خبر داد که به صورت مشترک برای استفاده شیلاتی و گردشگری در منطقه لاریم طراحی شده است. این پروژه با هدف تسهیل فعالیت‌های پرورش ماهی در قفس، بهبود دسترسی صیادان و توسعه زیرساخت‌های دریایی آغاز می‌شود.

وی تاکید کرد: این اسکله می‌تواند نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، تقویت اقتصاد محلی و جذب سرمایه‌گذاری‌های پایدار داشته باشد.

حسین‌زاده در این باره گفت: استفاده همزمان از ظرفیت‌های شیلاتی و گردشگری، گامی موثر در پیشرفت صنعت آبزی‌پروری و توسعه پایدار استان مازندران است.

وی افزود: این طرح بخشی از برنامه‌های اداره کل شیلات مازندران برای تقویت زیرساخت‌های دریایی و حمایت از فعالیت‌های پرورشی است که با استقبال فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران روبرو شده است.