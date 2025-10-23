https://mehrnews.com/x39p9s ۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶ کد خبر 6631926 استانها مازندران استانها مازندران ۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶ آغاز فصل تکثیر و صید ماهیان گرمابی در جویبار جویبار - طرح تکثیر و فصل صید ماهیان گرمابی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، در جویبار آغاز شد. دریافت 42 MB کد خبر 6631926 کپی شد مطالب مرتبط باقری: تعاونیهای گردشگری دریامحور در مازندران ایجاد میشود نارضایتی مردم و مرغدار در مازندران؛ مرغ به بورس میرود! حسینزاده: پروژه اسکله پشتیبان در منطقه لاریم احداث میشود برچسبها پرورش ماهی جویبار صید ماهی
نظر شما