  1. استانها
  2. مازندران
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

آغاز فصل تکثیر و صید ماهیان گرمابی در جویبار

آغاز فصل تکثیر و صید ماهیان گرمابی در جویبار

جویبار - طرح تکثیر و فصل صید ماهیان گرمابی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، در جویبار آغاز شد.

دریافت 42 MB
کد خبر 6631926

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها