به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه شب نشست تخصصی بررسی مشکلات محله سنگ کن بندرعباس به ریاست صفر صادقی‌پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان برگزار شد.

صفر صادقی‌پور در این نشست با اشاره به پیچیدگی‌های مالکیتی و پراکندگی اطلاعات اهالی و ساکنان این محله گفت: مشکلات این محله طی بیش از دو دهه حل‌نشده باقی مانده، اما این معضل پیچیده و لاینحل نیست.

وی با بیان اینکه استانداری هرمزگان از آغاز فعالیت‌های مربوط به ساماندهی محله با دیدگاه مثبت و همراهی کامل وارد شده است، افزود: در گام نخست باید وضعیت مالکیت‌ها و اسناد به‌طور دقیق احصا شود.

صادقی پور بیان کرد: لازم است بررسی شود چه میزان از اراضی سند رسمی دارند، چه تعداد املاک توسط افراد حقیقی و حقوقی خریداری شده و کدام مناطق توسط متصرفان فاقد سند در اختیار گرفته شده است.

معاون استانداری هرمزگان تاکید کرد: این اطلاعات پایه برای تهیه نقشه جامع و برنامه‌ریزی دقیق ضروری است تا بتوان در شورای برنامه‌ریزی تصمیمی اصولی و کامل اتخاذ کرد.

وی همچنین اظهار کرد: بخشی از اسناد موجود مربوط به املاکی است که به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شده و ساماندهی این اراضی باید در چارچوب یک بسته منسجم و هماهنگ صورت گیرد.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: طی سفر رئیس‌جمهور به استان و مصوبات الحاق محدوده‌ها، اراده و مصوبه‌های لازم فراهم شده است اما همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها از جمله مسکن و شهرداری برای اجرای طرح حیاتی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همدلی و ارائه اطلاعات دقیق، این موضوع به صورت جامع و پایدار حل شود و تأکید کرد: همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند تا این مسئله که سال‌ها به تعویق افتاده، سرانجام به نتیجه برسد.