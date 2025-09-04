فرمانداران نسبت به تامین سرویس ایمن برای دانش آموزان حساس باشند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان هرمزگان به ریاست صفر صادقی پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان و دیگر اعضای شورا برگزار شد.

صفر صادقی‌پور با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و تأمین سرویس مدارس توسط دستگاه‌های مرتبط پیش از آغاز سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: تمامی نهادها باید تضمین کنند که مدارس ابتدایی با اطمینان خاطر از سلامت رانندگان و سرویس‌های مدارس، خدمات ایمن و قابل اعتمادی به دانش‌آموزان ارائه دهند.

وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی فرمانداران شهرستان‌های تابعه و همکاری دستگاه‌های مرتبط برای تأمین سرویس ایمن و افزایش نظم و امنیت در فصل بازگشایی مدارس تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای تسهیل عبور و مرور و ارتقا سطح ایمنی دانش‌آموزان شد و گفت: فرمانداران نسبت به تأمین سرویس ایمن برای دانش آموزان حساس باشندو

صادقی‌پور همچنین بر اهمیت همکاری بین دستگاه‌های مختلف در اجرای هماهنگ طرح‌های ترافیکی تأکید کرد و گفت: بدون همکاری و هماهنگی دقیق میان نهادهای مربوطه نمی‌توان انتظار داشت که فرآیند بازگشایی مدارس به صورت منظم و امن انجام شود؛ همه دستگاه‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و با تبادل اطلاعات و هم‌افزایی امکانات، زمینه خدمات‌رسانی مطلوب به خانواده‌ها و دانش‌آموزان را فراهم کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش حجم ترافیک در ساعات شروع و پایان مدارس، باید راهکارهای مؤثر برای کاهش ترافیک و جلوگیری از ایجاد نقاط حادثه‌خیز اتخاذ شود؛ ارتقای فرهنگ ترافیکی، آموزش به خانواده‌ها و دانش‌آموزان و همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند نقش بسزایی در کاهش مشکلات ترافیکی این ایام داشته باشد.