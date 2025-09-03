به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه کارگروه تخصصی شورای فنی استان هرمزگان با ریاست صفر صادقی‌پور، معاون عمرانی استانداری برگزار شد.

این جلسه پس از بازدید میدانی اعضای کارگروه از ۲۳ پروژه در حال اجرای اداره کل نوسازی مدارس در شهرستان‌های بندرعباس، میناب و خمیر، برگزار شد.

صفر صادقی‌پور در این جلسه اعلام کرد: با هدف صیانت از سرمایه‌های ملی و تضمین ایمنی سازه‌ها، استفاده از بتن آماده استاندارد از واحدهای دارای نشان استاندارد و مجوز اداره کل استاندارد در کلیه پروژه‌های عمرانی استان الزامی شده است.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز موظف شده است تا با تدوین تمهیدات ویژه و تعیین ساعت‌های مجاز بتن‌ریزی در فصل تابستان، مطابق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، شرایط مناسبی را برای اجرای پروژه‌ها فراهم کند.

در این نشست همچنین بر الزام اداره کل نوسازی مدارس به استفاده از آزمایشگاه‌های معتمد مکانیک خاک برای انجام آزمایشات خاک و مصالح تأکید شد و افزایش نظارت بر پروژه‌های خیر ساز در دستور کار قرار گرفت.

به خیرین توصیه شده تا از پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت و رتبه معتبر استفاده کنند.

علاوه بر این، بازنگری و به‌روزرسانی نقشه‌ها و محاسبات سازه‌ای پروژه‌های نیازمند بازبینی نیز در دستور کار کارگروه قرار گرفته است.

این تصمیمات در راستای ساماندهی، استانداردسازی و نظارت دقیق‌تر بر مراحل اجرایی پروژه‌های عمرانی استان هرمزگان اتخاذ شده و نشان‌دهنده عزم جدی استانداری برای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و حفظ سرمایه‌های ملی است.