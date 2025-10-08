شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی در رامیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید علی حسینی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در سطح حوزه استحفاظی شهرستان رامیان و با توجه به حساسیت موضوع مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی ماموران، مخفیگاه متهم شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی در عملیاتی غافلگیرانه، دستگیر شد.

فرمانده انتظامی رامیان با اشاره به اینکه متهم بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد، گفت:حضور مقتدرانه پلیس درشهرستان رضایتمندی مردم و مسئولان را بدنبال داشته است.