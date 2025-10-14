به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی دامغان از دستگیری سارقان حرفه‌ای با همت مأموران انتظامی در این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه بعد از وقوع چند فقره سرقت و با اشراف اطلاعاتی نیروی انتظامی شناسایی دو سارق حرفه‌ای در دستور کار فراجای دامغان قرار گرفت، افزود: پلیس دامغان در راستای برقراری نظم و امنیت، با اشرافیت کامل اطلاعاتی موفق به شناسایی دو سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار شد.

فرمانده انتظامی دامغان با اشاره به هماهنگی لازم قضائی از دستگیری متهمان طی عملیات ضربتی خبر داد و گفت: متهمان سابقه‌دار در تحقیقات فنی مأموران به هشت فقره سرقت موتورسیکلت و ساختمان‌ها اعتراف کردند.

عرب ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.