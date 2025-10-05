  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۱

دستبند پلیس بر دستان سارقین منازل در رامیان

رامیان-فرمانده انتظامی رامیان گفت: در پی سرقت‌های متعدد از منازل این شهرستان، پلیس با یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری سه سارق حرفه‌ای شد و اموال مسروقه را به مال‌باختگان بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید علی حسینی اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از منازل شهروندان در سطح شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار مامورین کلانتری ۱۲ دلند این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات تخصصی و یلیسی، سه نفرسارق شناسایی شده که پس از هماهنگی با مرجع قضائی و طی یک اقدام غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر شدند و اموال مسروقه از سارقین کشف و تحویل مالباختگان شده است .

فرمانده انتظامی رامیان با تاکید برعزم جدی پلیس در برخورد مقتدرانه و بی تعارف با مخلان نظم و امنیت خاطر نشان کرد: امنیت و آرامش ارمغان پلیس به جامعه بوده و شهروندان می توانند با مشارکت حداکثری، هرگونه اخبار و اطلاعات خود در خصوص مخلان نظم آرامش و آسایش را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیس اطلاع رسانی کنند.

