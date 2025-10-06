سرقت ۳۰ میلیارد تومانی طلا توسط نوه‌ خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: طی گزارش یکی از شهروندان مبنی بر سرقت طلا و جواهرات از منزل به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال، ماموران کلانتری ۱۴۱ شهرک گلستان، تحقیقات خود را برای دستگیری سارق یا سارقان آغاز کردند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با تحقیقات صورت گرفته و شیوه های نوین پلیسی، ماموران متوجه اظهارات سردرگم و مبهم یکی از نوه های مالباخته شده و با تمرکز بر اظهارات وی و تحقیقات بیشتر، با اعتراف وی مبنی بر سرقت بیش از ۲ کیلوگرم طلا به صورت رشته های زنجیر و دستبند و ۱۵ سکه طلا به همراه دوستش رو به رو شدند.

وی تصریح کرد: متهم که پسری جوان بود انگیزه سرقت به علت مطلع بودن از مقدار و مکان طلاها بوده است و پس از سرقت، اموال مسروقه را به دوستش تحویل داده تا به فروش برساند.

سرهنگ افشار، اظهار داشت: بلافاصله همدست او نیز دستگیر شد و به همراه طلا و سکه ها به کلانتری منتقل و در بازجویی ها او نیز به جرم خود اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده هر ۲ راهی دادسرا شدند.

سرکلانتر دوم در ادامه افزود: اموال مسروقه بعد صورتجلسه به مالباخته بازگردانده و پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شد.