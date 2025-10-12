هشدار سطح زرد هواشناسی در کرمانشاه صادر شد

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشهها و دادههای پیشیابی، از روزهای آینده سامانهای ناپایدار به تدریج از سمت غرب وارد جو استان خواهد شد که پیامد آن بارش باران، وزش باد و کاهش محسوس دما در نقاط مختلف استان است.
وی با بیان اینکه برای این شرایط هشدار سطح زرد صادر شده است، افزود: انتظار میرود از روز شنبه تا دوشنبه این سامانه در سطح استان فعال باشد و بیشترین شدت بارشها در نواحی غربی و شمالغربی استان از جمله شهرستانهای پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و سرپلذهاب رخ دهد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: این بارشها بهصورت نقطهای و پراکنده بوده و در برخی مناطق احتمال رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید نیز وجود دارد. همچنین پیشبینی میشود دمای هوا در این بازه زمانی بین ۴ تا ۶ درجه سانتیگراد کاهش یابد.
زورآوند با اشاره به توصیههای هواشناسی در این زمینه تصریح کرد: با توجه به احتمال آبگرفتگی معابر در برخی نقاط و لغزندگی سطح جادهها، از شهروندان، کشاورزان و رانندگان تقاضا میشود موارد ایمنی را رعایت کرده و از ترددهای غیرضروری بهویژه در مناطق کوهستانی خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: به دستگاههای امدادی، خدماترسان و شهرداریها نیز توصیه میشود تمهیدات لازم برای مقابله با پیامدهای احتمالی این سامانه جوی را بیندیشند و آمادهباش کامل داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: آخرین اطلاعات و بهروزرسانیهای پیشبینی وضعیت جوی از طریق سامانههای اطلاعرسانی رسمی سازمان هواشناسی و رسانههای معتبر در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و از شهروندان درخواست میشود به شایعات و اخبار غیررسمی در فضای مجازی توجه نکنند.
