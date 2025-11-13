هشدار زرد هواشناسی برای بارندگی و وزش باد در کرمانشاه صادر شد

محمدعلی زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی، از روز شنبه تا یکشنبه (۲۴ و ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴) سامانه‌ای ناپایدار جو استان کرمانشاه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد که پیامد آن تشدید وزش باد، خیزش گردوخاک محلی، کاهش دمای روز و افزایش نسبی دمای شبانه خواهد بود.

وی افزود: این سامانه به‌صورت متناوب در نقاط مختلف استان فعال بوده و احتمال بارش باران همراه با رعدوبرق به‌ویژه در نیمه غربی و مناطق شمالی از جمله شهرستان‌های پاوه، روانسر، جوانرود، کرمانشاه، ماهیدشت، اسلام‌آبادغرب، دالاهو، ثلاث‌باباجانی، سرپل‌ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان مهم‌ترین مخاطرات جوی این سامانه را لغزندگی جاده‌ها به‌دلیل ترکیب ذرات چرب سطح راه با باران، احتمال آب‌گرفتگی معابر، برخورد صاعقه و خسارت به محصولات کشاورزی عنوان کرد.

زورآوند تصریح کرد: به شهروندان و کشاورزان توصیه می‌شود ضمن رعایت احتیاط در رانندگی و اجتناب از کوهنوردی و حضور در ارتفاعات، برای پاکسازی کانال‌ها و مسیرهای خروج آب‌های سطحی اقدام کرده و نسبت به برداشت سریع محصولات قابل برداشت و انتقال دام‌ها به اماکن سرپوشیده توجه ویژه داشته باشند.

وی همچنین تأکید کرد: با توجه به هشدار سطح زرد هواشناسی، لازم است دستگاه‌های اجرایی، مدیریت بحران شهرستان‌ها و رسانه‌های محلی در آماده‌باش کامل بوده و اطلاع‌رسانی‌های لازم را به موقع انجام دهند.