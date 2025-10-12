برخورد پژو ۴۰۵ و پراید در محور بانه-سقز ۱۲ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان اعلام کرد: در پی وقوع برخورد خودروی سواری پژو ۴۰ با یک دستگاه پراید در محور بانه- سقز ۱۲ نفر مصدوم شدند و تیمهای امدادی هلالاحمر و اورژانس به سرعت به محل حادثه اعزام و مصدومان را پس از اقدامات اولیه به مراکز درمانی منتقل کردند.
پیام جلالی افزود: این حادثه در حوالی روستای «بلهجر» یکشنبه ۲۰ مهرماه و در فاصله ۳۵ کیلومتری از محور بانه-سقز رخ داد که منجر به مصدومیت ۱۲ نفر شد.
وی تصریح کرد: پس از اطلاع به مرکز پاسخگویی، تیمهای امداد و نجات هلالاحمر و اورژانس با اعزام خودروهای نجات و آمبولانس به محل حادثه، اقدامات اولیه برای تثبیت وضعیت مصدومان انجام دادند.
جلالی ادامه داد: نجاتگران پس از رهاسازی افراد از خودروها، مصدومان را به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل کردند.
