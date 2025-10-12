  1. استانها
  2. کردستان
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۰:۵۸

برخورد پژو ۴۰۵ و پراید در محور بانه-سقز ۱۲ مصدوم برجای گذاشت

برخورد پژو ۴۰۵ و پراید در محور بانه-سقز ۱۲ مصدوم برجای گذاشت

کردستان- یک حادثه رانندگی در محور بانه-سقز، به برخورد دو خودروی سواری پژو ۴۰۵ و پراید انجامید که در پی آن ۱۲ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان اعلام کرد: در پی وقوع برخورد خودروی سواری پژو ۴۰ با یک دستگاه پراید در محور بانه- سقز ۱۲ نفر مصدوم شدند و تیم‌های امدادی هلال‌احمر و اورژانس به سرعت به محل حادثه اعزام و مصدومان را پس از اقدامات اولیه به مراکز درمانی منتقل کردند.

پیام جلالی افزود: این حادثه در حوالی روستای «بله‌جر» یکشنبه ۲۰ مهرماه و در فاصله ۳۵ کیلومتری از محور بانه-سقز رخ داد که منجر به مصدومیت ۱۲ نفر شد.

وی تصریح کرد: پس از اطلاع به مرکز پاسخگویی، تیم‌های امداد و نجات هلال‌احمر و اورژانس با اعزام خودروهای نجات و آمبولانس به محل حادثه، اقدامات اولیه برای تثبیت وضعیت مصدومان انجام دادند.

جلالی ادامه داد: نجاتگران پس از رهاسازی افراد از خودروها، مصدومان را به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل کردند.

کد خبر 6620359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها