  1. استانها
  2. اصفهان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴

۲حادثه مرگبار در استان اصفهان؛غرق‌شدگی در فلاورجان و گازگرفتگی در نطنز

۲حادثه مرگبار در استان اصفهان؛غرق‌شدگی در فلاورجان و گازگرفتگی در نطنز

اصفهان -رئیس مرکز اورژانس اصفهان از وقوع ۲ حادثه ویژه منجر به فوت دراستان اصفهان خبر داد و گفت:یک مرد ۷۰ ساله بر اثر غرق‌شدگی در فلاورجان و یک جوان ۱۷ ساله بر اثر گازگرفتگی در نطنز جان باخت.

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش‌های دریافتی از مرکز اورژانس ۱۱۵ استان اصفهان اظهار کرد: نخستین حادثه ویژه در ساعت ۱۲:۴۵ روز ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ به مرکز اورژانس اعلام شد که مربوط به غرق‌شدگی در یک استخر کشاورزی در منطقه شرودان از توابع شهرستان فلاورجان بود.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد، اما متأسفانه در این حادثه یک مرد ۷۰ ساله به دلیل شدت حادثه جان خود را از دست داد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان در ادامه به دومین حادثه ویژه اشاره کرد و گفت: حادثه دیگر در ساعت ۱۲:۱۱ روز ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ در شهرستان نطنز، بخش بادرود، گزارش شد که علت آن مسمومیت با گاز منواکسیدکربن ناشی از اشکال در بخاری اعلام شده است.

زمانپور تصریح کرد: در این حادثه نیز یک مرد ۱۹ ساله به دلیل مسمومیت شدید با گاز CO جان باخت و تلاش نیروهای امدادی نتیجه‌بخش نبود.

وی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی افزود: شهروندان باید نسبت به ایمن‌سازی استخرهای کشاورزی و همچنین بررسی سلامت وسایل گرمایشی به‌ویژه در فصل سرما توجه جدی داشته باشند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود.

کد خبر 6694958

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها