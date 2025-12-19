علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش‌های دریافتی از مرکز اورژانس ۱۱۵ استان اصفهان اظهار کرد: نخستین حادثه ویژه در ساعت ۱۲:۴۵ روز ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ به مرکز اورژانس اعلام شد که مربوط به غرق‌شدگی در یک استخر کشاورزی در منطقه شرودان از توابع شهرستان فلاورجان بود.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد، اما متأسفانه در این حادثه یک مرد ۷۰ ساله به دلیل شدت حادثه جان خود را از دست داد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان در ادامه به دومین حادثه ویژه اشاره کرد و گفت: حادثه دیگر در ساعت ۱۲:۱۱ روز ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ در شهرستان نطنز، بخش بادرود، گزارش شد که علت آن مسمومیت با گاز منواکسیدکربن ناشی از اشکال در بخاری اعلام شده است.

زمانپور تصریح کرد: در این حادثه نیز یک مرد ۱۹ ساله به دلیل مسمومیت شدید با گاز CO جان باخت و تلاش نیروهای امدادی نتیجه‌بخش نبود.

وی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی افزود: شهروندان باید نسبت به ایمن‌سازی استخرهای کشاورزی و همچنین بررسی سلامت وسایل گرمایشی به‌ویژه در فصل سرما توجه جدی داشته باشند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود.