نورانی: ۲ متهم کلاهبرداری اینترنتی در نوشهر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی اظهار داشت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی از آنان، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی بیان داشت: برابر اظهارات شاکی و بررسی‌های فنی به عمل آمده مشخص شد، متهمان از طریق درگاه جعلی و ارسال لینک آلوده اقدام به کلاهبرداری از مالباخته کرده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر، اظهار کرد: با اقدامات فنی و شگردهای خاص پلیسی، دو متهم پرونده با هماهنگی قضائی دستگیر و متهمان در مواجهه با ادله و مستندات به ۶ فقره جرم انتسابی به ارزش ۱۲ میلیارد ریال اقرار کردند.

وی با بیان اینکه شهروندان باید مراقب افراد فرصت طلب و سود جو باشند و وارد لینک‌های مخرب در فضای مجازی نشوند، افزود: مردم هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت مواجهه با موارد مشکوک موضوع را سریعاً از طریق وب‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی و یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ با ما در ارتباط بگذارند.