۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۳

حجت الاسلام مظاهری: خانواده و مسجد ۲ محور اصلی حفظ انقلاب هستند

اصفهان - دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در جمع رزمندگان اسلام گفت: دشمن با نفوذ فرهنگی و ایجاد سستی در مدیران تلاش می‌کند از درون به انقلاب آسیب بزند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مظاهری صبح دوشنبه در جمع رزمندگان اسلام با اشاره به برخی تأخیرها در تحقق وعده‌های الهی اظهار کرد: برخی از رفتارها و عملکردها در جامعه باعث به تأخیر افتادن تحقق امور الهی از جمله امر ظهور می‌شود، همان‌گونه که اهل‌بیت (ع) بر عمل شجاعانه به دین و امانت‌داری و رازداری برای این امور تأکید داشته‌اند.

وی با بیان اینکه امروز مسائل مهمی مانند FATF و پالرمو و موضوع حجاب به معیار تشخیص پایبندی به اصول انقلاب تبدیل شده‌اند، تصریح کرد: این موارد ابزاری برای سنجش ایستادگی یا عقب‌نشینی افراد در برابر ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند.

حجت الاسلام مظاهری با اشاره به حوادث سال ۱۴۰۱ گفت: دشمن در فتنه ۱۴۰۱ نتوانست مسئله بی‌حجابی را در جامعه گسترش دهد اما موفق شد در اراده و شجاعت مدیران کشور خلل ایجاد کند و برخی مسئولان از تصمیم‌گیری‌های قاطع بر اساس مبانی اسلامی عقب‌نشینی کردند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری بر مبنای اصول اسلامی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر پایبندی به مبانی دینی و اصول انقلاب تاکید داشته‌اند و نسبت به تصمیم‌گیری‌های اقتضایی منهای رعایت اصول تذکر دادند و این مسیر باید در تمام سطوح مدیریتی کشور دنبال شود.

وی با اشاره به تهدیدات دشمن و توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی امروز از قدرت بازدارندگی کامل برخوردار است و در صورت هرگونه اقدام خصمانه پاسخ قاطع و چندجانبه‌ای به دشمنان داده خواهد شد.

حجت الاسلام مظاهری همچنین با هشدار نسبت به فعالیت جریان‌های انحرافی فرهنگی گفت: عرفان‌های نوظهور و جریان بهائیت در تلاشند با ترویج اباحه‌گری بنیان خانواده را سست کنند. امروز خانواده و مسجد ۲ نهاد اصلی حفظ انقلاب اسلامی‌اند و هرگونه آسیب به این نهادها تهدیدی جدی برای انقلاب است.

وی از رزمندگان و نیروهای فرهنگی خواست با حضور فعال و هدفمند در صحنه‌های فرهنگی و اجتماعی، مسئولیت تاریخی خود را ایفا کنند و افزود: باید خانواده‌ها را حفظ کنیم، مساجد را زنده نگه داریم و با تربیت نیروهای مؤمن، انقلابی و پخته زمینه‌ساز تحقق وعده‌های الهی و پیروزی نهایی باشیم و همچنین از مسئولان برای انجام وظایف و تصمیم گیری به موقع و شجاعانه مطابق با اصول باید مطالبه گری کرد.

