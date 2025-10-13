حجت الاسلام مظاهری: خانواده و مسجد ۲ محور اصلی حفظ انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن مظاهری صبح دوشنبه در جمع رزمندگان اسلام با اشاره به برخی تأخیرها در تحقق وعدههای الهی اظهار کرد: برخی از رفتارها و عملکردها در جامعه باعث به تأخیر افتادن تحقق امور الهی از جمله امر ظهور میشود، همانگونه که اهلبیت (ع) بر عمل شجاعانه به دین و امانتداری و رازداری برای این امور تأکید داشتهاند.
وی با بیان اینکه امروز مسائل مهمی مانند FATF و پالرمو و موضوع حجاب به معیار تشخیص پایبندی به اصول انقلاب تبدیل شدهاند، تصریح کرد: این موارد ابزاری برای سنجش ایستادگی یا عقبنشینی افراد در برابر ارزشهای انقلاب اسلامی هستند.
حجت الاسلام مظاهری با اشاره به حوادث سال ۱۴۰۱ گفت: دشمن در فتنه ۱۴۰۱ نتوانست مسئله بیحجابی را در جامعه گسترش دهد اما موفق شد در اراده و شجاعت مدیران کشور خلل ایجاد کند و برخی مسئولان از تصمیمگیریهای قاطع بر اساس مبانی اسلامی عقبنشینی کردند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان با تأکید بر لزوم تصمیمگیری بر مبنای اصول اسلامی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر پایبندی به مبانی دینی و اصول انقلاب تاکید داشتهاند و نسبت به تصمیمگیریهای اقتضایی منهای رعایت اصول تذکر دادند و این مسیر باید در تمام سطوح مدیریتی کشور دنبال شود.
وی با اشاره به تهدیدات دشمن و توانمندیهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی امروز از قدرت بازدارندگی کامل برخوردار است و در صورت هرگونه اقدام خصمانه پاسخ قاطع و چندجانبهای به دشمنان داده خواهد شد.
حجت الاسلام مظاهری همچنین با هشدار نسبت به فعالیت جریانهای انحرافی فرهنگی گفت: عرفانهای نوظهور و جریان بهائیت در تلاشند با ترویج اباحهگری بنیان خانواده را سست کنند. امروز خانواده و مسجد ۲ نهاد اصلی حفظ انقلاب اسلامیاند و هرگونه آسیب به این نهادها تهدیدی جدی برای انقلاب است.
وی از رزمندگان و نیروهای فرهنگی خواست با حضور فعال و هدفمند در صحنههای فرهنگی و اجتماعی، مسئولیت تاریخی خود را ایفا کنند و افزود: باید خانوادهها را حفظ کنیم، مساجد را زنده نگه داریم و با تربیت نیروهای مؤمن، انقلابی و پخته زمینهساز تحقق وعدههای الهی و پیروزی نهایی باشیم و همچنین از مسئولان برای انجام وظایف و تصمیم گیری به موقع و شجاعانه مطابق با اصول باید مطالبه گری کرد.
