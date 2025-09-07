فشار تقاضا در بازار ارز وجود ندارد

ایرج ندیمی، کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعال سازی مکانیسم ماشه علیه ایران گفت: فعال سازی مکانیسم ماشه اثر جدی برای ما نخواهد داشت؛ چراکه ایران اسلامی سالهاست که تحت سختترین تحریمها قرار دارد و به گونهای به آن عادت کرده است.
وی ادامه داد: آن چیزی که در حال حاضر اهمیت دارد این است که وابستگی کشور را به دلار کاهش دهیم؛ چرا که هر دلار در حقیقت یک جیپیاس است که مسیر مبادلات ما به جهان را کامل نشان میدهد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نهادهای بینالمللی غربی نیز هیچ منفعتی برای ایران و دیگر کشورها ندارد و تنها کارکرد آن برای خود کشورهای غربی است؛ بنابراین اعمال تحریم علیه ایران اتفاق جدیدی نیست که مکانیسم ماشه بخواهد اثر مهمی بر اقتصاد کشور بگذارد. اینکه اروپاییها امروز حرف از فعال سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریمها میزنند، جنبه رسانهای و روانی دارد، چراکه آنها هر چقدر که توانستهاند تحریمهایی را علیه ایران وضع کردهاند و امروز در شرایطی هستیم که آنها تحریمی را در این سالها برنداشتهاند که بخواهند بازگردانند.
ندیمی با بیان اینکه جو هیجانی ناشی از مکانیسم ماشه به زودی فروکش میکند، یادآور شد: لازم است تا فضای هیجانی و روانی در کشور را به خوبی کنترل کنیم؛ چرا که همین آثار روانی در بحث مکانیسم ماشه باعث شده تا افزایش غیرموجه قیمت دلار را در روزهای اخیر داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که بازار ارز ایران بهشدت تحت تأثیر فضای روانی قرار دارد و انتشار تیترهایی درباره بازگشت قطعنامهها یا گزارشهای جعلی درباره نرخهای غیرواقعی، بهسرعت بر ذهنیت معاملهگران و مردم اثر میگذارد. در روزهای اخیر نیز افزایش نرخ دلار بیش از آنکه ناشی از تقاضای واقعی باشد، بازتاب همین جو روانی و رفتارهای هیجانی بوده است چرا که تمام نیازها در بازار رسمی تأمین میشود.
