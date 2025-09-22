کارشناس اقتصادی: مکانیسم ماشه بیشتر از جنبه اقتصادی جنبه روانی دارد

حمید گلپاشا، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ایران دهه هاست که مورد تحریم غرب قرار گرفته، تنوع و گسترش این تحریمها با گذشت زمان بیشتر شده به طوری که بسیاری از اشخاص، نهادها، نفت و … مورد تحریم قرار گرفته است، در چنین شرایطی فعال شدن مکانیسم ماشه تأثیر اندکی بر اقتصاد ایران خواهد داشت.
گلپاشا بیان کرد: برخی از تحریمهای ایران تنها اثر کوتاه مدت دارد، به طوری که بعد از تحریم، در یک روز نرخ ارز رشد و بازار سرمایه افت میکرد، اما در فردای آن روز بازارها به روال عادی باز میگشت و بازار سرمایه رشد و نرخ ارز افت میکرد.
وی افزود: آن چیزی که فشار بر اقتصاد ایران وارد کرده، تحریمهای ثانویه آمریکا است و تحریمهای بین المللی تأثیر اندکی خواهد داشت. ضمن اینکه مکانیسم ماشه تنها تحریمهای حوزه هستهای و موشکی ایران را هدف گرفته و تأثیری در مبادلات تجاری و فروش نفت ایران ندارد.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: تحریمهای سازمان ملل مهم نیست، بلکه آن چیزی که مهم و تأثیرگذار است، حس ناامنی و یا فشارهای روانی است.
وی خاطرنشان کرد: ایران عضو دو پیمان مهم شانگهای و بریکس است و عضویت در این پیمانها امکان عبور از تحریمها را برای ایران آسانتر کرده است. ضمن اینکه در اجلاس اخیر شانگهای در چین، تصمیم گرفته شد کمیته مقابله با تحریمهای آمریکا برای اعضا ایجاد شود. این کمیته نیز یکی دیگر از مسیرهای ایران برای عبور از تحریمها محسوب میشود.
گلپاشا بیان کرد: به نظر میرسد که هدف غرب از بیان کردن مکانیسم ماشه بیش از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشد، جنبه روانی دارد تا به نوعی انتظارات تورمی را در بین مردم ایران افزایش دهند، در نتیجه این فشار روانی شاهد هستیم که نرخ دلار در بازار غیر رسمی افزایش یافته است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در یک سال گذشته، دو بار نرخ ارز به دلیل افزایش انتظارات تورمی ناشی از فشارهای روانی و سیاسی، شروع به رشد کرد. اولین آن در بهمن سال گذشته بود و دومین بار با شروع جنگ ایران و اسرائیل رخ داد که در هر دو مورد پس از کاهش بحرانهای سیاسی و روانی، نرخ ارز سقوط کرد و به قیمتهای قبلی بازگشت.
وی افزود: بنابراین افزایش نرخ ارز که در حال حاضر شاهد آن هستیم غیر واقعی و غیر اقتصادی و ناشی از التهابات سیاسی و روانی است.
گلپاشا اظهار داشت: بانک مرکزی خود را برای شرایط سخت آماده کرده و به همین دلیل در سه سال گذشته اقدام به واردات طلا به کشور کرده است به طوری که تنها در سال گذشته ۱۰۰ تن طلا به کشور وارد شد و بانک مرکزی بخش قابل توجهی از انها را برای تقویت ذخایر خود خریداری کرد. این ذخایر طلایی برای عبور از عوارض فعالسازی مکانیسم ماشه حیاتی است.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: برای اینکه نرخ ارز را به ثبات برسانیم باید اقدماتی صورت گیرد تا حس نا امنی از مردم دور شود که در این زمینه، ثبات سیاسی بسیار کمک خواهد کرد.
