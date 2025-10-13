شناسایی یک مخمر جدید با توانایی تولید سوخت زیستی و پاکسازی محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در یک مطالعه جدید توسط حمید مقیمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، یک سویه مخمر به نام Candidozyma haemuli EBL25 شناسایی شد که توانایی قابل توجهی در تولید لیپید برای تولید سوخت زیستی (بایودیزل) دارد.

مقیمی با اشاره به اینکه نگرانی‌ها درباره مصرف سوخت‌های فسیلی و تأثیر آن بر گرمایش جهانی، پژوهشگران را به سمت بررسی سوخت‌های زیستی سوق داده است، افزود: این مخمر در محیط کشت حاوی گلیسرول، ۱۸.۶۸ گرم بر لیتر زیست‌توده و ۳.۷۵ گرم بر لیتر لیپید تولید کرد و نکته جالب‌تر، تولید ۲۲.۹۷ درصدی لیپید هنگام استفاده از پساب صابونی‌شده به عنوان ماده اولیه بود که آن را به گزینه‌ای امیدوارکننده برای تولید بایودیزل تبدیل می‌کند.

وی افزود: تجزیه و تحلیل اسیدهای چرب لیپیدهای تولیدشده، ترکیب ایده‌آلی شامل ۴۵.۰۵ درصد اسید اولئیک، ۱۸.۷۷ درصد اسید لینولئیک و ۸.۹۷ درصد اسید پالمیتیک را نشان داد که برای تولید سوخت زیستی بسیار مناسب است.

عضو هیئت‌علمی دانشکده زیست‌شناسی با بیان اینکه این مخمر علاوه بر تولید لیپید، توانایی تولید بیوسورفکتانت (کاهش‌دهنده طبیعی کشش سطحی) را نیز دارد، گفت: این سویه توانست شاخص امولسیون‌سازی ۴۵.۴۵ درصدی برای تولوئن و ۵۵ درصدی برای گازوئیل ایجاد کند و کشش سطحی را تا ۴۱ mN m⁻¹ کاهش دهد. این ویژگی‌ها حتی در دماهای بالا و pH قلیایی نیز حفظ شد که نشان می‌دهد از این مخمر می‌توان برای پاکسازی زیستی نفت خام استفاده کرد.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مخمر Candidozyma haemuli 25 سویه‌ای است که همزمان دو کاربرد مهم از جمله کمک به تولید سوخت‌های زیستی به عنوان جایگزینی پایدار برای سوخت‌های فسیلی و استفاده در پاکسازی زیستی محیط‌های آلوده به نفت دارد.

این دستاورد علمی گامی مؤثر برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و ترویج جایگزین‌های پایدار به شمار می‌رود.