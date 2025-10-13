پویش سلامت دهان و دندان در تنگستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کازرونی صبح یکشنبه در مراسم آغاز پویش سلامت دهان و دندان در تنگستان بیان داشت: در حال حاضر ۱۲ هزار و ۸۹۹ دانش‌آموز زیر ۱۴ سال در تنگستان در حال تحصیل هستند که تا پایان سال تحصیلی خدمات دندانپزشکی را بر اساس نیاز و اولویت دریافت خواهند کرد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان تنگستان اظهار کرد: در این پویش خدماتی همچون معاینه دهان و دندان، انجام وارنیش فلوراید تراپی، فیشور سیلانت، ترمیم، کشیدن دندان، پالپتومی و درمان پالپ زنده، جرم‌گیری و بروساژ برای دانش آموزان انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: اولین اقدام در اجرای این پویش، معاینه دهان و دندان است که پس‌ازآن دانش آموزان نیازمند خدمات درمانی مشخص و به مراکز دندانپزشکی ارجاع می‌شوند.

کازرونی با بیان اینکه دانش‌آموزانی که بیمه روستایی دارند به‌صورت رایگان می‌توانند از خدمات دندانپزشکی استفاده کنند، افزود: دانش‌آموزانی که از بیمه تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند می‌توانند با تخفیف ۷۰ درصدی از این خدمات بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار ارائه خدمات دندانپزشکی آموزش‌های مرتبط با سلامت دهان و دندان به‌صورت مستمر در مدارس شهرستان انجام خواهد شد زیرا بر این باوریم که پیشگیری بهتر از درمان خواهد بود.

این پویش با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان تنگستان و همراهی کارشناسان ستادی این شبکه و مسئولین آموزش‌وپرورش شهرستان تنگستان در مدرسه شهدای مسکن شهر اهرم آغاز شد.