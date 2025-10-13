به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان زیباسازی شهرداری تهران، مجموعه‌ای از طرح‌های فرهنگی با محوریت ترویج الگوی صحیح مصرف آب در سطح شهر تهران اکران شده است.

این طرح‌ها با الهام از گزارش وزارت نیرو مبنی بر کاهش ۱۴.۵ درصدی مصرف آب در تابستان امسال، با هدف قدردانی از همراهی شهروندان و تشویق به تداوم رفتارهای مسئولانه اکران شده است‌.

در این اکران، پیام‌هایی با مضامینی همچون «۱۶ نفر تشکر کردند! به بستن ادامه بده…»، «۸ نفر تشکر کردند! به بستن ادامه بده…»، «۳۳ نفر تشکر کردند! به بستن ادامه بده…» و «۲۳ نفر تشکر کردند! به بستن ادامه بده…» به‌صورت گرافیکی در کنار تصاویری از مصارف روزمره آب مانند دوش حمام، شست‌وشوی دست، شستن خودرو و استفاده از شیر آب، در فضاهای مختلف شهری به نمایش درآمده است.

این اقدام با هدف افزایش آگاهی عمومی، تقویت مسوولیت‌پذیری اجتماعی و استمرار روند کاهش مصرف آب در پایتخت انجام شده و نمودی از مشارکت فرهنگی شهروندان در صیانت از منابع حیاتی کشور به‌شمار می‌آید.