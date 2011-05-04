محمدحسن صافی در گفتگو با خبرنگار مهر در تهران افزود: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، پسماند نان با وجود افزایش تولید پسماندهای خشک نسبت به سال گذشته 40 تن کاهش پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: با افزایش قیمت نان در اجرایی شدن طرح هدفمند سازی یارانه ها، شهروندان منطقه 17 تهران در سال جاری 40 تن نان خشک کمتر نسبت به سال گذشته تولید کرده اند.

این مسئول اضافه کرد: در فروردین ماه سال گذشته و پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها،250 تن نان توسط شهروندان به چرخه بازیافت وارد شده بود که این میزان در مدت مشابه امسال با کاهش 40 تنی به 210 تن رسیده است.

وی گفت: این در حالی است که تناژ متوسط جمع‌آوری پسماند خشک، نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 610 تن با افزایش 30 تنی به بیش از 640 تن در فروردین ماه امسال رسیده است.

صافی با اشاره به هدف اصلی اداره بازیافت مبنی بر اصلاح الگوی مصرف و افزایش تولید زباله نسبت به سال گذشته افزود:‌ افزایش پسماند خشک در فروردین سال جاری، 640 تن بوده که 210 تن آن متعلق به نان خشک می باشد.

وی خاطرنشان کرد: در فروردین ماه سال گذشته این آمار به گونه‌ای دیگر بوده، به ‌طوری که 250 تن پسماند نان خشک در فروردین ماه 89 تولید شده است.

آموزش‌ شهروندی مهمترین عامل اصلاح الگوی مصرف است

مدیر اداره بازیافت شهرداری منطقه 17 تهران ادامه داد: آموزش‌ شهروندی مهمترین عامل در اصلاح الگوی مصرف و کاهش تولید زباله محسوب می شود.

وی یادآور شد: در ماههای اخیر برنامه‌های متعددی در زمینه‌های شناسایی زباله تر و خشک، شناسایی انواع پلاستیک ‌ها، شناسایی ظروف یکبار مصرف گیاهی و ارتباط زباله و حیوانات برای شهروندان جنوب غرب تهران برگزار شده است.

این کارشناس حوزه مدیریت پسماند با اشاره به برنامه‌های اداره بازیافت برای کاهش پسماند در منطقه افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، برگزاری مسابقات ترویجی در مدارس، فرهنگسراها و سراهای محله در کنار اجرای آموزش‌ چهره به چهره در غرفه‌های بازیافت، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تولید پسماند داشته باشد.

وی بیان کرد: مهمترین عامل در کاهش پسماند نان خشک، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، همکاری شهروندان با اداره بازیافت، تفکیک زباله از مبدأ و همچنین ارتقاء سطح فرهنگی مردم منطقه بوده است.