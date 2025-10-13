صادقی: زنجان قطب اصلاح نژاد گوسفند افشاری در کشور است

سید محمد علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گوسفند افشاری از نژادهای بومی و سنگین کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: این نژاد به‌عنوان نژاد دو منظوره (گوشتی و شیری) عمدتاً در استان زنجان و بخشی از استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و کردستان پراکنش دارد و به‌دلیل ویژگی‌های ژنتیکی ممتاز، قابلیت پرورش در سایر استان‌ها را نیز پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه اصلاح نژاد گوسفند افشاری از سال ۱۳۸۵ در قالب طرحی تحقیقاتی با همکاری دانشگاه زنجان و سازمان جهاد کشاورزی آغاز شد، افزود: هدف از اجرای این طرح، تثبیت ژن چندقلوزایی (ژن برولا مرینو) در گوسفند افشاری و توسعه پرورش صنعتی دام بدون وابستگی به مراتع بود.

صادقی ادامه داد: پس از حدود پنج تا شش سال کار تحقیقاتی و قرنطینه‌ای، ژن چندقلوزایی در گوسفند افشاری با حفظ فنوتیپ و ویژگی‌های بومی تثبیت شد و نتایج موفق آن از سال ۱۳۹۱ در گله‌های هسته اصلاح نژادی استان پیاده‌سازی گردید.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به تشکیل شش تا هفت گله مرکزی اصلاح‌نژاد در استان گفت: اکنون بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار رأس گوسفند افشاری اصلاح‌شده در استان پرورش می‌یابد که دارای ژن چندقلوزایی به‌صورت هموزیگوت یا هتروزیگوت هستند.

وی افزود: انتقال این ژن علاوه بر افزایش زایش چندقلویی، منجر به بهبود سرعت رشد، کاهش حجم دنبه و ارتقای کیفیت گوشت نیز شده است که ارزش اقتصادی این نژاد را دوچندان کرده است.

صادقی با اشاره به نقش این طرح در امنیت غذایی کشور تصریح کرد: اگر تنها ۳۰ درصد از جمعیت دامی کشور به ژن چندقلوزایی تجهیز شود، کشور از نظر تأمین گوشت قرمز به خودکفایی می‌رسد و وابستگی به واردات کاهش می‌یابد.

او گفت: استان زنجان هم‌اکنون به‌عنوان قطب اصلاح نژاد دام سبک در کشور شناخته می‌شود و شرکت‌های دانش‌بنیان متعددی در زمینه تغذیه، فیزیولوژی و جایگاه پرورش دام در این استان فعال شده‌اند.