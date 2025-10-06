بیات منش: ۲۵ روستای هدف گردشگری در استان زنجان شناسایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیاتمنش با اشاره به نزدیک شدن به روز ملی روستا و عشایر گفت: بر اساس دستور رئیسجمهوری، ستادهایی در استانها برای برگزاری باشکوهتر این مناسبت تشکیل شده و در استان زنجان نیز این ستاد بهطور فعال مشغول به کار است.
وی افزود: سالهای گذشته آیینهای این روز بهصورت متمرکز در مرکز استان برگزار میشد، اما امسال با دستور استاندار مقرر شده این رویدادها در نقاط مختلف استان برگزار شود تا همه شهرستانها و روستاها در این مناسبت فرهنگی سهیم باشند.
بیاتمنش با اشاره به برگزاری جشنوارههای ویژه روستا در ۱۵ نقطه استان و همچنین جشنواره عشایر در یک روستا، گفت: یکی از اهداف مهم این جشنوارهها، توجه به جایگاه روستاها در توسعه کشور است. در حالی که پنجاه سال پیش ۸۰ درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن بودند، امروز این نسبت به عکس شده است. در استان زنجان وضعیت بهتر است و هنوز ۳۲ درصد جمعیت استان روستانشین هستند.
معاون استاندار زنجان با تاکید بر نقش مهم روستاییان در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد کشور گفت: ۹۳ هزار بهرهبردار کشاورزی در استان وجود دارد که ۹۰ درصد آنان در روستاها زندگی میکنند. این موضوع نشاندهنده اهمیت جمعیت روستایی در اقتصاد استان و کشور است.
وی همچنین به اهمیت حفظ هویت فرهنگی روستاها اشاره کرد و گفت: روستاها نه تنها خاستگاه تولید و خودکفایی هستند بلکه ریشههای هویتی و فرهنگی ما نیز در آنها نهفته است.
بیاتمنش اظهار داشت که اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان، ۲۵ روستای هدف گردشگری را در استان تعریف کرده است که بهترین نقطه در میان آنها، روستای سوکهریز است.
وی افزود: این روستا به دلیل ظرفیتهای گردشگری، در اولویت اجرای طرحهای توسعه گردشگری قرار دارد و با تکمیل پروژه سایت گردشگری دو و نیم هکتاری، تبدیل به یکی از قطبهای گردشگری استان خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همچنین به چالشهای مدیریت ترافیک در محور گردشگری این منطقه اشاره کرد و گفت: با افزایش حجم گردشگران به ویژه در روزهای تعطیل، مشکلات ترافیکی به وجود آمده که نیازمند برنامهریزی ویژه برای ساماندهی مسیرهای رفت و برگشت است.
وی بر نقش شوراهای اسلامی، دهیاریها و اهالی روستا در توسعه گردشگری تاکید کرد و گفت: ایجاد خانههای بومگردی و ارائه خدمات مناسب به گردشگران میتواند به توسعه اقتصادی و رونق گردشگری این مناطق کمک شایانی کند.
