کرامتی: شهرستان طارم رتبه اول تولید انار شمالغرب کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کرامتی گفت: جشنواره انار در روستای ارشت شهرستان طارم ۲۳ و ۲۴ مهرماه سال جاری برگزار میشود.
وی با بیان اینکه محصول انار که یکی از شناسههای اساسی و شاخصهای اصلی منطقه طارم است، افزود: امسال طبق برآوردها ۳۴ هزار تن محصول انار در این شهرستان برداشت میشود که در مقایسه با مدت مشابه قبل افزایش چشمگیری دارد.
کرامتی با بیان اینکه شهرستان طارم با تولید این میزان انار، رتبه اول تولید این محصول را در شمال غرب کشور به خود اختصاص داده است، ادامه داد: برداشت محصول انار از یک هزار و ۷۰۰ هکتار از باغهای این شهرستان آغاز شده است و دو هزار و ۲۰۰ بهرهبردار نسبت به چیدن آنها اقدام میکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، گفت: هزینه تولید انار بسیار بالا است و به آب فراوانی نیاز دارد، و امیدواریم شاهد رونق بازار این محصول و تقویت انگیزه باغداران و افزایش کیفیت این میوه باشیم.
کرامتی به برنامههایی این جشنواره اشاره کرد و یاد آورشد: برگزاری بازیهای بومی و محلی، عرضه محصولات کشاورزی، استقرار غرفههای متنوع، اجرای موسیقی زنده و برگزاری مسابقات ورزشی مختلف از برنامههای این جشنوار ه است.
وی ابراز کرد: برگزاری جشنوارهها برای معرفی پتانسیلهای یک منطقه لازم است و انار یکی از زیباترین و مفیدترین میوهها است که به عنوان یکی از محصولات باغی مهم شهرستان طارم نقش تأثیرگذار در فرایند توسعه کشاورزی استان زنجان دارد.
